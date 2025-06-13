《日入而息》中企傳加入購長和港口財團，海天孖展超購４５７倍

《今天重點》

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中資企業據報擬加入收購長和（００００１）港口財團

海天味業（０３２８８）暫錄約２６２７億元孖展，超額認購４５７倍

新世界（０００１７）８７５億元再融資交易據報須獲１００％支持，否則將告吹

藥明生物（０２２６９）大股東傳折讓最多５﹒３％減持８２９０萬股

恒地（０００１２）中環新海濱地王獲美資金融機構預租２２萬呎，呎租１３７元

陳茂波稱最近有很多資金湧入，料銀行拆息一段時間內維持低企

證監會梁鳳儀冀人民幣櫃台年底前納入南向通；滙豐稱香港續助力人民幣國際化，善用互聯互通

釋放內地超額儲蓄

金管局目標數年後，擁較可靠且受監管穩定幣環境；陳浩濂稱探討將傳統金融優勢與虛擬資產技

術創新結合

習近平下周一至三赴哈薩克出席中國－中亞峰會

人行２０２５億逆回購利率持平，全周收水７２７億；人行加碼買斷式逆回購，再預告下周一操

作４０００億；５月社會融資規模增量２﹒２９萬億元，符預期；５月末社融規模存量４２６﹒

１６萬億，增８﹒７％；５月新增人民幣貸款６２００億，較上月回升仍遜預期；內地５月末Ｍ

２增７﹒９％略遜預期，Ｍ１增２﹒３％；５月新增貸不及預期，政府債仍是拉動社融增長主引

擎

特朗普稱美國已準備好保衛自身和以色列免受伊朗報復；聯邦法官裁定，特朗普必須停止調兵應

對加州示威潮；時隔數小時形勢反轉，上訴法院暫許特朗普出兵加州

Ｌａｂｕｂｕ內地主題快閃店１分錢門票秒殺，二手平台開價三百元；Ｌａｂｕｂｕ公仔供不應

求，內地出現租賃服務供拍照、布置等；東莞盜版Ｌａｂｕｂｕ工廠突然停工清貨，或因監管部

門出手打擊

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《即日市況》

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恒指收跌１４２點報２３８９２，本周曾刷近月高惟兩萬四得復失

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《深滬股市》

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油股軍工股撐市，滬指收跌０﹒７５％周跌０﹒２５％

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《美元匯價》

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歐元最新報１﹒１５２３╱２４，日圓最新報１４４﹒０４╱０６

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《公司業績》

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雅各臣科研製藥（０２６３３）全年純利升１３％至３億元，連特息派１１﹒５仙

紛美包裝（００４６８）延遲刊發２０２４年全年業績，續停牌

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《公司資訊》

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寧德時代（０３７５０）子公司等計劃明年底前在港建１０站換電基建

零跑汽車（０９８６３）香港體驗中心太古城店開幕，右軚版微型電動車Ｔ０３登場

卓著健康（０６８７７）６月２８日起取消股份中文簡稱免混淆

佳兆業（０１６３８）尋求債權人同意將重組生效限期延至９月３０日

雅各臣科研製藥（０２６３３）非執董林誠光將退任職位

中資企業據報擬加入收購長和（００００１）港口財團

百度（０９８８８）歐央行行長拉加德試乘蘿蔔快跑自動駕駛汽車

中海油（００８８３）料油價維持在高峰期一段較長時間

小鵬（０９８６８）何小鵬樂見當局約束價格戰，料最快半年可觀察效果

比亞迪（０１２１１）中國電動車價格戰不可持續，續深耕海外市場

中移動（００９４１）香港成功創新研發首個５Ｇ頻譜池化網絡試點

煤氣（００００３）夥工聯會推先導計劃，監察高風險基層長者用氣習慣

螞蟻集團法人代表變更為韓歆毅，核心管理團隊保持不變

汽車之家（０２５１８）香港「空間店」擬於今年內開業

耀才證券（０１４２８）要約人已就收購向國家發改委提交文件

飛魚科技（０１０２２）斥５０３０萬元人幣購北京物業作投資用途

大唐新能源（０１７９８）５月發電量按年增加８﹒３８％

弘陽地產（０１９９６）將提早及基礎重組支持協議費用期限延長

重慶銀行（０１９６３）張松因工作職務變動辭任副行長職務

中天湖南集團（０２４３３）附屬與中國光大銀行訂立貸款擔保協議

富力地產（０２７７７）５月總銷售收入按年升４１﹒２％

石藥集團（０１０９３）與阿斯利康訂立戰略研發合作協議

中國電力（０２３８０）發行２０億元人民幣中期票據

新華保險（０１３３６）首五月保費收入按年增長２６％

新世界（０００１７）滶晨首輪截收逾４５００票，超額認購近３２倍；新世界８７５億元再融

資交易據報須獲１００％支持，否則將告吹

交銀國際附屬斥約２６０７萬元收購第二批Ｍｉｚｕｈｏ票據

創新奇智（０２１２１）與庫卡機器人簽署合作協議，共同開發智能工業機器人系統

恒地（０００１２）與量化交易商訂立租約協議，租賃中環新海濱三號用地辦公室

滇池水務（０３７６８）昆明市安居集團７２００萬元人幣貸款展期至明年６月

滙豐香港續助力人民幣國際化，善用互聯互通釋放內地超額儲蓄

潤歌互動（０２４２２）收購上海麥純品牌管理備忘錄屆滿日期延至明年６月底

熙康雲醫院（０９６８６）決議將閒置募集資金購買理財產品，金額不高於約３億元

百奧賽圖（０２３１５）未來２４個月內擬以不超過５０００萬元回購Ｈ股

國際汽車及供應鏈博覽會香港開幕，地平線（０９６６０）攜城區輔助駕駛系統亮相

中國太保（０２６０１）首五月保費收入按年升６％

大同集團（００５４４）建議實施股份１０合１，每手買賣單位改至５０００股

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《中國要聞》

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習近平下周一至三赴哈薩克出席中國－中亞峰會

新西蘭總理拉克森首訪華，下周二起應邀訪問中國４天

商務部放寬外資市場准入，擴大鼓勵投資產業目錄；美媒指中歐峰會下月２４日至２５日在北京

、安徽舉行

廣州支持消費、文旅領域項目發行基礎設施ＲＥＩＴｓ；爭取開設更多口岸免稅店，簡化港澳醫

師執業手續；加快推進香港馬會從化馬場建設和運營；優化升級羊城夜市先行區，打造青年消費

熱點；優化房地產政策，全面取消限購、限售、限價

陸磊出席金融穩定理事會全體會議，討論加密資產等

津藥藥業等４藥企涉價格壟斷，被罰沒共３﹒６２億元

市監總局表示從未委託機構或個人搞「企業債權兌付」

深圳前車主遙控「劫車」險釀車禍，判囚四年罰六千元

人行２０２５億逆回購利率持平，全周收水７２７億；人行加碼買斷式逆回購，再預告下周一操

作４０００億；５月社會融資規模增量２﹒２９萬億元，符預期；５月末社融規模存量４２６﹒

１６萬億，增８﹒７％；５月新增人民幣貸款６２００億，較上月回升仍遜預期；內地５月末Ｍ

２增７﹒９％略遜預期，Ｍ１增２﹒３％；５月新增貸不及預期，政府債仍是拉動社融增長主引

擎；專家指人行６月買斷式逆回購淨投放，體現對市場呵護

存貸款增長差異大，專家指理財與存款間分流回流頻繁

中原大灣區指數連跌五月，重返逾８年低位

國家鐵路局局長費東斌落馬，交通運輸部表示堅決反腐敗

國資委加快培養能推動ＡＩ創新與產業融合的首席架構師

火山引擎否認與老鳳祥合作打造ＡＩ眼鏡，豆包是售賣品

人形機械人概念來襲，專家拆解上下游兩大淘金思路

Ｌａｂｕｂｕ內地主題快閃店１分錢門票秒殺，二手平台開價三百元；Ｌａｂｕｂｕ公仔供不應

求，內地出現租賃服務供拍照、布置等；東莞盜版Ｌａｂｕｂｕ工廠突然停工清貨，或因監管部

門出手打擊

１４部委糾正醫藥購銷領域和醫療服務中不正之風

粵港澳大灣區公共算力服務平台啟動建設，計劃８月上線

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《寶島快訊》

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台股收跌１％，據報鴻海印度代工蘋果近全數供應美國

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《大國博弈》

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內媒實探鹽田港指未出現「一泊難求」或「搶運潮」；支援「出口轉內銷」，國內貿易信用保險

共保體成立

外交部表示冀印度與中方相向而行，推動盡快恢復直航

美國政府據報考慮動用國防權力資助稀土項目

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《國際要聞》

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中國使館提醒在以色列中國公民切實加強安全防範；以色列襲擊伊朗，中方對可能帶來嚴重後果

深感擔憂

內塔尼亞胡稱對伊朗軍事行動將持續數日；以色列至少殺六名伊朗核專家，納坦茲核設施被擊中

伊朗準備宣戰，多名軍方首腦及核子科學家被斬首；伊朗最高精神領袖哈梅內伊稱已授權武裝力

量反擊

特朗普稱美國已準備好保衛自身和以色列免受伊朗報復；聯邦法官裁定，特朗普必須停止調兵應

對加州示威潮；時隔數小時形勢反轉，上訴法院暫許特朗普出兵加州

印度客機撞擊醫學院宿舍逾３１０死，機上僅１人生還；又是印航！客機收炸彈威脅，緊急降落

泰國普吉島機場

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《外圍經濟》

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駿利亨德森稱美ＣＰＩ低於預期，料今年至少減息兩次；耶倫稱特朗普關稅將令今年美國通脹飆

升至３％或略高

黃仁勳稱英偉達收入及利潤預測將不再納入中國市場

波音首席執行官Ｏｒｔｂｅｒｇ取消巴黎航展之行

國際油價飆升逾１０％，亞洲時段黃金續漲

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《其他消息》

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李家超稱正審視建立「高層政府官員責任制」，整體經濟仍正面發展；ＲＣＥＰ正制定接納新成

員具體規則

李家超、唐英年及盧寵茂對何柱國逝世表示哀悼

天文台今晚至明早評估是否需改發三號強風信號；香港明日評估需否改發三號風球，澳門周六改

三號波機率中等至較高

港府公布香港海運港口發展局任命，鄭慕智任主席；陳穎韶出任教育局常任秘書長，許澤森任勞

工處處長

律師會會長湯文龍稱業界需思考如何引領法律科技與ＡＩ應用

陳百里稱香港有使命助內企走出去，結合南沙科技實力推動產業轉型

陳茂波稱最近有很多資金湧入，料銀行拆息一段時間內維持低企

陳浩濂稱探討將傳統金融優勢與虛擬資產技術創新結合

羅兵咸替人工智能提升生產力，在港相關職位需求增

政府擬明年第四季分階段推行社區藥房計劃兩措施

黃碧如不擔心綠置居宏緻苑銷情，議員稱對彩虹邨重建戶具吸引力

證監會研調整港股每手股數，考慮優化滬深港通；證監會梁鳳儀冀人民幣櫃台年底前納入南向通

金管局釐清理財通宣傳及銷售安排，銀公表示指引更清晰及更大彈性

韋志成稱市建局擬下半年第二次發債，政府批地有利融資

中原ＣＣＬ按周跌０﹒０１％，今年樓價暫跌１﹒５％

金管局目標數年後，擁較可靠且受監管穩定幣環境；５月外匯基金的境外資產增加２０１３億元

香港獲頒「穆斯林友善目的地」殊榮，旅發局稱印證努力成果

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