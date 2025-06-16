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期貨新聞

16/06/2025 09:23

美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９８７﹒０升７﹒８點

　　　　　　　　　　　　　　　　標普與美債孳息率最新行情
　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　名稱　　　　　　０９：０１報價　　上日報價　　　升╱跌　　升╱跌百分率
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　標普５００六月期貨　　　５９８７﹒００　５９７９﹒２５　７﹒７５　０﹒１３％　
　　三十年期美國債券孳息率　４﹒９０６％　　　４﹒９２％　　　　　　　　　　　　　
　　十年期美國債券孳息率　　４﹒４１１％　　　４﹒４２％　　　　　　　　　　　　　
　　五年期美國債券孳息率　　４﹒０１５％　　　４﹒０２％　　　　　　　　　　　　　
　　三年期美國債券孳息率　　３﹒９０６％　　　３﹒９２％　　　　　　　　　　　　　
　　兩年期美國債券孳息率　　３﹒９６０％　　　３﹒９６％　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　黃金價格最新行情
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　名稱　　　　　　　０９：０１報價　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　本地倫敦金　３４３６﹒７６╱３４３７﹒２６
　　本地倫敦銀　　　３６﹒１７╱３６﹒２０　　
　　九九金　　　　　　　　３２１４５　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　上述報價只供參考用

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