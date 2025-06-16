美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９８７﹒０升７﹒８點

標普與美債孳息率最新行情
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
名稱 ０９：０１報價 上日報價 升╱跌 升╱跌百分率
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
標普５００六月期貨 ５９８７﹒００ ５９７９﹒２５ ７﹒７５ ０﹒１３％
三十年期美國債券孳息率 ４﹒９０６％ ４﹒９２％
十年期美國債券孳息率 ４﹒４１１％ ４﹒４２％
五年期美國債券孳息率 ４﹒０１５％ ４﹒０２％
三年期美國債券孳息率 ３﹒９０６％ ３﹒９２％
兩年期美國債券孳息率 ３﹒９６０％ ３﹒９６％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
黃金價格最新行情
＝＝＝＝＝＝＝＝
名稱 ０９：０１報價
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
本地倫敦金 ３４３６﹒７６╱３４３７﹒２６
本地倫敦銀 ３６﹒１７╱３６﹒２０
九九金 ３２１４５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
上述報價只供參考用
撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至19/6/2025)► 了解詳情