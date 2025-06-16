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16/06/2025 09:15

期指高開３點報２３８５６，國指期貨跌７點報８６３０

　　《經濟通通訊社１６日專訊》期指高開３點報２３８５６，國指期貨低開７點報８６３０，
科指期貨低開１４點報５２２２。

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