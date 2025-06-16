期指高開３點報２３８５６，國指期貨跌７點報８６３０

《經濟通通訊社１６日專訊》期指高開３點報２３８５６，國指期貨低開７點報８６３０，
科指期貨低開１４點報５２２２。
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16/06/2025 09:15
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上一篇新聞︰16/06/2025 09:23 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９８７﹒０升７﹒８點
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16/06/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２２０１３９張減１９０６張
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