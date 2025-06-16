即月期指最後交易價２４０５５升２０２點，成交６３１１８張

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指最後交易價２４０５５，升２０２點，低水６點，成

交６３１１８張。即月國指期貨最後交易價８７３２，升９５點，高水２點，成交６０４４０張

。另外，即月科指期貨最後交易價５３０５，升６９點，高水５點，成交７６５１５張。

