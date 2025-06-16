即月期指最後交易價２４０５５升２０２點，成交６３１１８張

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指最後交易價２４０５５，升２０２點，低水６點，成
交６３１１８張。即月國指期貨最後交易價８７３２，升９５點，高水２點，成交６０４４０張
。另外，即月科指期貨最後交易價５３０５，升６９點，高水５點，成交７６５１５張。
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16/06/2025 16:46
《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指最後交易價２４０５５，升２０２點，低水６點，成
交６３１１８張。即月國指期貨最後交易價８７３２，升９５點，高水２點，成交６０４４０張
。另外，即月科指期貨最後交易價５３０５，升６９點，高水５點，成交７６５１５張。
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16/06/2025 17:24 《外圍焦點》美國公布紐約聯儲製造業指數
16/06/2025 15:17 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６００１﹒５升逾２３點
16/06/2025 09:23 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９８７﹒０升７﹒８點
16/06/2025 09:15 期指高開３點報２３８５６，國指期貨跌７點報８６３０
16/06/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１４５９９３張減１６１８張
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