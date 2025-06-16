【夜期時段】即月期指最新報２４０４４點，跌１１點，低水１７點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４０６４點，升９點，高水３點

，最新報２４０４４點，跌１１點，低水１７點，合約成交１５６張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８７３２點，無升跌，高水２點，最新報８７２６點，跌６

點，低水４點，合約成交１９９張。

