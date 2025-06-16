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期貨新聞

16/06/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２４０４４點，跌１１點，低水１７點

　　《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４０６４點，升９點，高水３點
，最新報２４０４４點，跌１１點，低水１７點，合約成交１５６張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８７３２點，無升跌，高水２點，最新報８７２６點，跌６
點，低水４點，合約成交１９９張。

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16/06/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１４５９９３張減１６１８張

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