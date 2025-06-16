《日入而息》海天傳吸引逾３９萬人認購，大家樂全年少賺近三成

《今天重點》

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消息：海天味業（０３２８８）公售逾３９萬人認購，超額逾９３０倍

３新股將同步掛牌，特斯拉供應商三花暫超購逾百倍

新奧股份申請Ｈ股以介紹方式在港上市

大家樂（００３４１）全年純利跌２９﹒６％至２﹒３億元，派息２５仙；大家樂梁可婷指加價

空間少，採取薄利多銷策略及推優惠吸客

外電表示新世界逾５００萬美元債票息今到期，無延期選項

騰訊控股（００７００）今斥資５億元回購９８﹒５萬股；微信：公眾號可「帶貨」微信小店，

一篇文最多加５０條商品鏈接

本港４月商品出口貨量升１２﹒３％，首四個月升９﹒６％

內地５月工業增加值增５﹒８％，略遜預期；內地５月社會消費品零售總額增６﹒４％，大勝預

期；內地首５月固定資產投資增３﹒７％，遜預期；首５月地產投資降１０﹒７％，商品房銷售

跌３﹒８％；內地５月城鎮調查失業率５％，較上月下降

統計局表示ＣＰＩ降受國際輸入因素影響，推動合理回升；青年人失業率連續三個月下降，就業

形勢續穩；中國宏觀政策留有後手，全年經濟有較好支撐；對美進出口下滑，但對東盟等進出口

持續增長；５月７０城樓價環比轉跌，同比降幅續收窄；房地產市場信心還在修復，止跌回穩還

需努力

全國人大常委會２４日至２７日舉行，審議有關任免案

特朗普推倒自由貿易，預測全球經濟縮水１萬億美元；特朗普要求洛杉磯等大城市加大驅逐非法

移民力度

投資者押注鮑威爾任期結束後，聯儲局會進一步降息

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《即日市況》

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恒指全日倒升１６８點收復兩萬四，小米漲４％內地香港地產股均升

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《深滬股市》

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經濟數據好壞參半，滬綜指反彈收升０﹒３５％

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《美元匯價》

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美元信心持續下滑，歐元仍有機會走強

歐元最新報１﹒１５８０╱８２，日圓最新報１４４﹒１１╱１２

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《公司業績》

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大家樂（００３４１）全年純利跌２９﹒６％至２﹒３億元，派息２５仙

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《公司資訊》

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思派健康（００３１４）與安睿嘉爾建立戰略合作關係

ｉｆ椰子水母企ＩＦＢＨ通過上市聆訊

中基長壽科學（００７６７）終止根據一般授權認購新股份，今下午復牌

國泰（００２９３）及香港快運達１００個全球客運航點，未來將陸續開通新航點；國泰慕尼黑

新航線首航，夏季每周營運近百對往返歐洲航班

富途據報正研究增持天星銀行股份

外電表示新世界逾５００萬美元債票息今到期，無延期選項；新世界滶晨首輪銷售即日沽清，套

現逾１５﹒６億元；新世界滶晨加推５２伙，周五價單賣１００伙

文遠知行Ｒｏｂｏｔａｘｉ年內上線迪拜Ｕｂｅｒ

恒地一部兩周共錄１８０伙成交，成交金額近１５億元

宇樹科技增資約１１％至２８８﹒９萬元

英矽智能超額完成Ｅ輪融資，募資約１﹒２３億美元

比亞迪等９車企與銀行間市場交易商協會座談優化融資

域塔物流科技擬發行比特幣錨定代幣，計劃申請港元穩定幣牌照

大家樂（００３４１）香港餐飲市場面臨根本性轉變進入新常態，將優化門店網絡

安達人壽香港表示首個財富管理中心今開幕，冀未來續增加人手

有線寬頻（０１０９７）夥內地ＳａｒｏｓＴＶ合作，籌備開拍多套優質微短劇

杜嘉祺離任在即，據報滙控（００００５）加速遴選新任董事長

東方甄選（０１７９７）首款衛生巾開售，１４小時賣出３０萬包

港交所（００３８８）陳翊庭稱現有逾１６０間企業輪候上市，Ｔ＋１將發表白皮書

百度（０９８８８）羅永浩數字人直播２６分鐘，ＧＭＶ超過真人１小時帶貨金額

迷策略（０２４４０）購入２４４０個單位加密貨幣Ｓｏｌａｎａ，涉２９１萬元

阿里巴巴（０９９８８）旗下餓了麼再投入逾１０億人幣吸引商家入駐；餓了麼加碼逾１０億人

民幣，吸引優質中小餐飲商家等進駐

騰訊控股（００７００）今斥資５億元回購９８﹒５萬股；微信：公眾號可「帶貨」微信小店，

一篇文最多加５０條商品鏈接

山東墨龍（００５６８）未獲悉對公司股票價格產生較大影響資訊

中國銀行（０３９８８）張小東辭去副行長職務

寧德時代（０３７５０）穩定價格行動及穩定價格期已經結束

新奧股份申請Ｈ股以介紹方式在港上市

消息指海天味業（０３２８８）公售逾３９萬人認購，超額逾９３０倍

中國神華（０１０８８）５月煤炭銷售量按年跌１０﹒７％，首５個月跌１２％

中煤能源（０１８９８）５月商品煤銷量按年跌４﹒９％至２１７９萬噸

據報周大福擬發行７８﹒５億港元２０３０年到期可換股債券

遠東發展（０００３５）傳考慮發行境外債券，未來幾周將舉行非交易路演

雲能國際（０１２９８）雲南供應鏈與中國銀行訂立融資協議，涉１０００萬元人民幣

順豐香港快遞車改裝「流動自助櫃」，應付存放空間不足問題

香港寬頻（０１３１０）就收購案成立獨董委員會及委任獨立財務顧問

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《中國要聞》

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全國人大常委會２４日至２７日舉行，審議有關任免案

凱投宏觀表示中美關稅休戰未能阻止中國經濟增勢減弱

經濟學人智庫表示消費或面臨三重衝擊，政策刺激需持續

統計局表示ＣＰＩ降受國際輸入因素影響，推動合理回升；青年人失業率連續三個月下降，就業

形勢續穩；中國宏觀政策留有後手，全年經濟有較好支撐；對美進出口下滑，但對東盟等進出口

持續增長；５月７０城樓價環比轉跌，同比降幅續收窄；房地產市場信心還在修復，止跌回穩還

需努力

５月消費零售增速年半高，統計局表示以舊換新效果顯現

內地５月原煤原油天然氣生產增速加快，電力增速放緩

專家料深圳有望試點紅籌股二次上市

５月社零優、工業及固投遜，統計局表示經濟回升需穩固

內地５月工業增加值增５﹒８％，略遜預期

內地５月社會消費品零售總額增６﹒４％，大勝預期

內地首５月固定資產投資增３﹒７％，遜預期

首５月地產投資降１０﹒７％，商品房銷售跌３﹒８％

內地５月城鎮調查失業率５％，較上月下降

人行７天逆回購２４２０億元，４千億買斷逆回購招標；人行本周三在港發行３００億人民幣央

票，期限６個月

測算表示５月７０城樓價環比平轉跌，七個月最差

官媒表示以舊換新補貼持續至年底，個區地區暫停屬暫時

銀行間市場交易商協會表示不得事先約定債券發行利率

中國與土耳其續簽３５０億人民幣貨幣互換協議

中國據報未允軍用稀土出口，關稅暫緩期或再延９０日

統計局表示面對複雜環境，關鍵要堅定不移辦好自己的事

進口增速續降，統計局表示部分國家加碼限制產生不利影響

支付清算協會表示做好故障風險應對，保６１８支付平穩

大連市、湖北省７月起實施境外旅客購物離境退稅政策

習近平抵達阿斯塔納出席第二屆中國－中亞峰會

５月人行口徑外匯佔款減７３６﹒６億，連減１４個月

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒１％，報２２０４９﹒９０點

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《中東戰火》

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據報特朗普阻止了以色列刺殺伊朗最高領袖哈梅內伊

特朗普稱對普京擔任中間人，調解以伊衝突持開放態度

聯儲局前顧問表示中東局勢或令美國經濟衰退

金價接近兩個月高點，中東衝突升級促使投資者避險

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《外圍經濟》

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密歇根大學消費者信心指數初值回升，半年來首見改善

專注日本對沖基金募資加速，投資者渴望當地市場敞口

日本國債面對三重打擊，政府年度政策指引罕發警告

日本央行本周政策會議預料將考慮放慢削減購債步伐

美國旅遊消費萎縮敲響經濟警鐘，整體經濟或放緩

英國４月ＧＤＰ跌０﹒３％，對美出口創最大單月跌幅

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《特朗普新政》

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特朗普推倒自由貿易，預測全球經濟縮水１萬億美元

特朗普要求洛杉磯等大城市加大驅逐非法移民力度

投資者押注鮑威爾任期結束後，聯儲局會進一步降息

特朗普去年從加密貨幣布局獲利５７００萬美元

路透表示美國要求越南減少對中國科技的依賴

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《其他消息》

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周一鳴稱社會仍藏三大風險，「軟刀子」式攻擊危害深遠

政府倡中九龍繞道收１０元，冀保留容量迎接未來車流；政府展開《施政報告》公眾諮詢，將辦

逾４０場諮詢會

陳國基稱市民北上消費是「用腳投票」，認同國家發展

陳茂波稱將就數字資產發展發表第二份政策宣言；陳茂波明赴上海，見證簽署《滬港國際金融中

心協同發展行動方案》

馬時亨稱會議展覽創機遇，以「中國＋１」助中小企避開關稅

羅淑佩明赴上海出席「２０２５上海西九文化周」開幕禮

房屋局倡暫緩粉嶺芬園一帶公營房屋項目，涉約８３００伙

旅發局表示５月訪港旅客約４０８萬人次，按年升兩成

機管局表示香港機場首五月客運量升１７﹒５％，單５月升１９﹒７％

消委會表示首５個月接獲９７１宗外賣平台相關投訴，促提升服務質素

Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ獲英國授ＭＢＥ勳章，表揚助提企業管治風氣

施羅德表示續看好美國以外股票及黃金，建議跨地域分散股票投資

消息指職訓局副執行幹事沈朝暉將接任消委會總幹事，最快本周公布

澳門表示中東５國公民將可免簽證入境

粉嶺芬園公屋項目暫緩，房屋署解釋因地基工程費用高昂

證監會就無紙證券收費發諮詢總結，大部分支持建議限額；證監會暫時吊銷徐麗珍牌照七個月

印度航空香港飛新德里航班疑因技術問題需折返，現已安全降落

利嘉閣料下半年中小型住宅樓價回升最多５％

周末十大屋苑成交續錄雙位數，料減息預期刺激樓市

本港４月商品出口貨量升１２﹒３％，首四個月升９﹒６％

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