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17/06/2025 17:00

《外圍焦點》美儲局一連兩日議息，美國公布零售銷售等數據

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美股三大指數昨日（１６日）收市報升，市場預期中東衝突緩
和。美國總統特朗普證實，伊朗已通過中間人發出訊號，表示希望緩和衝突，油價顯著回落。道
指收市升３１７﹒３０點或０﹒７５％，報４２５１５﹒０９點；標普５００指數升５６﹒１４
點或０﹒９４％，報６０３３﹒１１點；納指升２９４﹒３９點或１﹒５２％，報
１９７０１﹒２１點。港股方面，恆生指數收市報２３９８０，跌８０點或０﹒３％，成交
２０２１億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，美國聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）開始為期兩天的政策會議（
至１８日）。１８日凌晨１：３０ａｍ，加拿大央行公布６月政策會議審議摘要。
　
　　數據方面，今晚８：３０ｐｍ，美國公布５月出口物價，月率料由０﹒１％逆轉至下滑
０﹒２％，年率升幅料由２％擴大至２﹒５％；５月進口物價月率料由０﹒１％逆轉至下滑
０﹒２％，年率料維持不變；５月零售銷售月率料由０﹒１％逆轉至下滑０﹒６％。
９：１５ｐｍ，美國公布５月產能利用率，料維持於７７﹒７％；５月工業生產月率料維持不變
。１０：００ｐｍ，美國公布６月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料由３４升至３６。（ｗａ）

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