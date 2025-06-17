《外圍焦點》美儲局一連兩日議息，美國公布零售銷售等數據

《經濟通通訊社１７日專訊》美股三大指數昨日（１６日）收市報升，市場預期中東衝突緩

和。美國總統特朗普證實，伊朗已通過中間人發出訊號，表示希望緩和衝突，油價顯著回落。道

指收市升３１７﹒３０點或０﹒７５％，報４２５１５﹒０９點；標普５００指數升５６﹒１４

點或０﹒９４％，報６０３３﹒１１點；納指升２９４﹒３９點或１﹒５２％，報

１９７０１﹒２１點。港股方面，恆生指數收市報２３９８０，跌８０點或０﹒３％，成交

２０２１億元。



各國重要經濟活動方面，美國聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）開始為期兩天的政策會議（

至１８日）。１８日凌晨１：３０ａｍ，加拿大央行公布６月政策會議審議摘要。



數據方面，今晚８：３０ｐｍ，美國公布５月出口物價，月率料由０﹒１％逆轉至下滑

０﹒２％，年率升幅料由２％擴大至２﹒５％；５月進口物價月率料由０﹒１％逆轉至下滑

０﹒２％，年率料維持不變；５月零售銷售月率料由０﹒１％逆轉至下滑０﹒６％。

９：１５ｐｍ，美國公布５月產能利用率，料維持於７７﹒７％；５月工業生產月率料維持不變

。１０：００ｐｍ，美國公布６月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料由３４升至３６。（ｗａ）

