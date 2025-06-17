  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
期貨新聞

17/06/2025 09:15

期指高開４０點報２４０９５，國指期貨升１９點報８７５１

　　《經濟通通訊社１７日專訊》期指高開４０點報２４０９５，國指期貨高開１９點報
８７５１，科指期貨高開７點報５３１２。

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

返回期貨新聞

下一篇新聞︰17/06/2025 09:06  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０６４﹒７５跌２５點

其他期貨新聞
More

17/06/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１４２３６９張減３６２４張

17/06/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２２２２９７張增２１５８張

17/06/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１２８６６３張，增１３２１張

16/06/2025 19:50  《再戰明天》日本央行公布議息結果，美國公布零售銷售等數據

16/06/2025 19:45  《日入而息》海天傳吸引逾３９萬人認購，大家樂全年少賺近三成

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

金油 | 毛偉廉：金油價格因戰急升，回調風險浮現

16/06/2025 11:19

貨幣攻略

以色列攻擊伊朗的戰法與戰略

16/06/2025 08:32

大國博弈

中美貿易戰可能出現轉折點

12/06/2025 13:56

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處