期指高開４０點報２４０９５，國指期貨升１９點報８７５１

《經濟通通訊社１７日專訊》期指高開４０點報２４０９５，國指期貨高開１９點報
８７５１，科指期貨高開７點報５３１２。
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17/06/2025 09:15
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下一篇新聞︰17/06/2025 09:06 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０６４﹒７５跌２５點
17/06/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１４２３６９張減３６２４張
17/06/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２２２２９７張增２１５８張
17/06/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１２８６６３張，增１３２１張
16/06/2025 19:50 《再戰明天》日本央行公布議息結果，美國公布零售銷售等數據
16/06/2025 19:45 《日入而息》海天傳吸引逾３９萬人認購，大家樂全年少賺近三成
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