【夜期時段】即月期指最新報２３９５１點，跌２４點，低水２９點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３９６７點，跌８點，低水１３

點，最新報２３９５１點，跌２４點，低水２９點，合約成交１８８張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８６８６點，跌４點，低水９點，最新報８６８１點，跌９

點，低水１４點，合約成交１４７張。

