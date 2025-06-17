《再戰明天》美儲局公布議息結果，英歐公布ＣＰＩ

《經濟通通訊社１７日專訊》美儲局公布議息結果，及英歐公布ＣＰＩ，料為周三（１８日

）市場焦點。



＊陸家嘴論壇舉行，美國公布新屋動工等數據＊



各國重要經濟活動方面，美國聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）宣布利率決定並發布聲明，

美聯儲主席召開記者會。２０２５陸家嘴論壇舉行（至１９日）。新西蘭總理拉克森對中國進行

正式訪問（至２０日）。意大利、西班牙、荷蘭、法國和德國央行總裁與學生見面，歐洲央行副

總裁以及瑞銀集團、意大利裕信銀行、意大利聯合聖保羅銀行ＣＥＯ也將出席為期兩天的活動（

至１９日）。周三本港時間３：３０ｐｍ，歐洲央行執委埃爾德森在單一處理委員會（ＳＲＢ）

２０２５年法律會議發表主旨演講；３：５０ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會委員馬沙多參與專

題小組討論。３：３５ｐｍ，歐洲央行執委唐納利在２０２５年信貸管理峰會發表講話。

４：００ｐｍ，英倫銀行審慎政策執行董事Ｄａｖｉｄ Ｂａｉｌｅｙ發表演講。



數據方面，周三７：５０ａｍ（本港時間．下同），日本公布５月出口，年率料由２％逆轉

至下滑３﹒８％；５月進口年率跌幅料由２﹒２％擴大至５﹒８％；５月貿易收支料由負

１１５６億日圓惡化至負８９７８億日圓。２：００ｐｍ，英國公布５月消費者物價指數，月率

升幅料由１﹒２％收窄至０﹒２％，年率升幅料由３﹒５％收窄至３﹒３％；５月核心消費者物

價指數年率升幅料由３﹒８％收窄至３﹒５％。４：３０ｐｍ，英國公布４月房價指數。

５：００ｐｍ，歐元區公布５月消費者物價指數，月率料維持不變，年率升幅料由２﹒２％收窄

至２％。８：３０ｐｍ，美國公布５月建築許可，月率料由下滑４％改善至升０﹒２％；５月新

屋動工料由１３６﹒１萬降至１３５萬，月率料由１﹒６％逆轉至下滑０﹒８％；連續申請失業

救濟金人數料由１９５﹒６萬降至１９４萬；首次申請失業救濟金人數料由２４﹒８萬降至

２４﹒５萬。



在本港，明日公布業績的公司有：茂盛控股（０００２２）、太興置業（００２７７）、香

港興業國際（００４８０）、中國投融資（０１２２６）等。（ｗａ）

