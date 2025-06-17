《日入而息》穎通明起招股入場３４１４元，港失業率升至兩年半高

《今天重點》

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穎通控股（０６８８３）明起招股，入場費約３４１４﹒０９元；穎通料開設百間拾氛氣盒門店

，拓直營零售提升毛利率

彭博表示新世界發展（０００１７）部分債權人收到一筆美元債利息款

港鐵（０００６６）為首次發行的３０億美元兩期次級永續證券定價

遭美團（０３６９０）王興減持，理想汽車（０２０１５）回應：屬個人行為並不涉及美團持股

部分

李寧（０２３３１）獲李寧增持近３２８萬股，持股升至１１﹒０５％

滙豐資管指港元拆息跌有利港股，料全年南向資金流入千八億美元；滙豐投資管理料今年美聯儲

將減息一至兩次，亞洲經濟前景謹慎樂觀

本港最新失業率升至３﹒５％創兩年半高，逾１３﹒５萬人失業

ＩＭＤ表示香港競爭力排名升至全球第三，僅次於瑞士新加坡

李家超稱夏寶龍周三至周日訪港，將出席國安法論壇；香港世界競爭力升至全球第三，為２０１

９年首次重回三甲；高官責任制冀加強領導角色及作用，政務司司長將進行研究；「逆統戰」被

指觸犯港區國安法，李家超稱以手遊掩護分裂國家

陳茂波稱香港多項國際排名亮眼，港府提升香港競爭力成效獲肯定

歐盟據報取消中歐高層對話，北京表示加強溝通有利於世界

特朗普進軍智能手機市場，推自家品牌售４９９美元；特朗普在七國集團峰會會見加日兩國領袖

石破茂稱未能與特朗普在Ｇ７峰會期間達成貿易協議

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《即日市況》

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恒指收跌８０點報２３９８０，穿兩萬四兼失十天線，北水連續流入

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《深滬股市》

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滬綜指悶局收跌０﹒０４％，觀望明日陸家嘴論壇舉行

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《美元匯價》

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歐元再次回落，短期優先部署低吸

歐元最新報１﹒１５５６╱５７，日圓最新報１４４﹒７９╱８１

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《公司業績》

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企業年金基金首公布：近三年累計收益率７﹒４６％

巴奴國際擬來港上市，去年純利升２１％

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《公司資訊》

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海天味業（０３２８８）傳以上限３６﹒３元定價，集資１０１億元

內地支付服務商拉卡拉擬來港上市

沃爾核材向香港聯交所遞交發行Ｈ股上市申請

彭博表示新世界發展（０００１７）部分債權人收到一筆美元債利息款

富衛通過港交所上市聆訊

ＥＳＲ（０１８２１）今日起停止股份交易，此前通過私有化

華懋瑜一．天海累沽１４７伙，套現１８﹒９億元

香港寬頻企業方案夥用友軟件推出ＢＩＰ商業創新平台

三葉草生物（０２１９７）一項聯合疫苗評估臨床試驗首批受試者完成入組

博安生物（０６９５５）ＢＡ１３０２在美國獲准開展臨床試驗

螞蟻國際發布首份可持續發展報告：四大業務板塊，６Ｔ可持續框架

Ｒｏｋｉｄ與支付寶推出全球首個智能眼鏡支付功能「看一下支付」

平安健康保險夥優家健康推「健康醫＋１」，提供一站式醫保方案

時代中國（０１２３３）高院指示召開計劃債權人會議，將於７月８日舉行

豐盛生活服務與香港仔機器人簽合作框架協議，拓智能機器人產品

何小鵬回應小米股票賺很多錢：一直沒賣，覺得還有很高空間

卓越教育集團（０３９７８）根據受限制股份單位計劃購買股份

騰訊（００７００）今斥資５億元回購９８萬股

泉峰控股（０２２８５）受託人今於市場購入總計３５萬股股份

穎通控股（０６８８３）明起招股，入場費約３４１４﹒０９元

創維集團（００７５１）完成要約及回購３﹒４１億股股份之註銷已完成

寧德時代等成立礦業新公司，註冊資本５億人民幣

港鐵（０００６６）為首次發行的３０億美元兩期次級永續證券定價

火山邑動國際（０１７１５）接獲合共４份配發有效申請，涉３４４６﹒８萬股

維信金科（０２００３）今日向僱員授予３７﹒５萬股獎勵股份

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《中國要聞》

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易方達等十家基金公司據報即將上報首批科創債ＥＴＦ

丁薛祥１９日至２１日赴俄出席聖彼得堡國際經濟論壇

湖南臨澧煙花爆竹廠爆炸增至９死２６傷

廣州黃埔鼓勵發展高端半導體和傳感器材料

河南支持國有企業與鏈主企業合作設立天使基金等

杭州對新增離境退稅「即買即退」網點給予獎補

浙江表示打擊網絡市場流量造假、低俗帶貨等違法行為

鏈博會下月１６日－２０日北京舉行，英偉達首次參展

中國網絡文學去年營收達４４０億，用戶５﹒７５億人

夏季達沃斯論壇下周在天津舉行，李東生等任聯席主席

深圳羅馬仕回收４９萬部轉移電源，曾在港航機艙起火

人行１９７３億逆回購利率平，１８２０億ＭＬＦ到期

創新藥研發重大利好，臨床試驗審評縮至３０個工作日

高盛表示中國未來數年新住房需求料比峰值少７５％

台灣列華為等入出口黑名單，北京表示跪美只會毀台

合資險企率先調降預定利率，分紅險利率降至１﹒５％

國務院同意湖南省承辦２０２９年第十六屆全國運動會

內地汽柴油價明起每噸分別加價２６０元、２５５元

上海５月工業總產值增７﹒２％，消費大增至７﹒５％

５月外資減持９００億元中國銀行間債券，止三連增

匯華理財成銀行間外幣貨幣市場會員

外匯局表示５月銀行結售匯轉為順差１１３億美元

歐盟據報取消中歐高層對話，北京表示加強溝通有利於世界

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒７３％，報２２２１１﹒５９點

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《中東戰火》

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上任僅３日，伊朗最高軍事指揮官沙德馬尼被以軍擊殺

中國駐以色列大使館籲公民盡快陸路離境返國

外交部表示正迅速組織撤離以色列、伊朗的中國公民

特朗普提前從Ｇ７峰會返國，美軍航母及加油機赴中東

俄羅斯表示美國已取消俄美新一輪雙邊磋商

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《外圍經濟》

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日本央行維持利率不變，但會放緩縮減購債規模步伐

日本央行行長植田和男稱日本物價趨勢仍略低於２％

日本央行貨幣政策決定公布前，日圓兌美元走弱

貨幣政策公布後，日本１０年期國債孳息上升３個基點

高盛表示美國家庭退休儲蓄持續流入股市，成支撐力量

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《大國博弈》

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七國集團擬發聲明，合作投資稀土，降低對中國依賴

特朗普表示對邀請中國加入Ｇ７的想法持開放態度

貿易爭端缺乏進展，歐盟據報拒絕辦中歐經貿高層對話

特朗普進軍智能手機市場，推自家品牌售４９９美元；特朗普在七國集團峰會會見加日兩國領袖

石破茂稱未能與特朗普在Ｇ７峰會期間達成貿易協議

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《ＡＩ》

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ＯｐｅｎＡＩ與美國防部簽署２億美元合同，協助網絡防護

對沖基金創辦人程正樺出售所有英偉達股票

百度兩大計劃推動ＡＩ直播與數字人，羅永浩任首席體驗官

螞蟻集團等入股具身智能公司靈心巧手

ＡＩ陪伴硬件初創公司Ｒｏｂｏｐｏｅｔ完成數千萬元融資

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《其他消息》

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丘應樺出訪法國，推廣香港營商環境

李家超稱夏寶龍周三至周日訪港，將出席國安法論壇；香港世界競爭力升至全球第三，為２０１

９年首次重回三甲；高官責任制冀加強領導角色及作用，政務司司長將進行研究

陳美寶訪滬兩天，昨與上海市交通委員會主任會面

陳茂波稱香港多項國際排名亮眼，港府提升香港競爭力成效獲肯定

「逆統戰」被指觸犯港區國安法，李家超稱以手遊掩護分裂國家

政府公布第二批２５個獲「產學研１＋計劃」支持項目

勞工處優化計劃保障本地就業，僱主半年內只可申請一次輸入外勞

本港最新失業率升至３﹒５％符預期，逾１３﹒５萬人失業

投資推廣署率團出訪海合會地區，經貿成果取得重大進展

李嘉誠基金會向劍橋及史丹福大學捐贈肝癌治療儀器

消委會表示外賣平台投訴倍增，建議參考內地設置期限退款

澳門衛星場年底退場，政府擬推新措施助新口岸引客

許正宇形容港府「爬坡３年」，為不少工作前期「鋪墊」

香港財富傳承學院推出Ｉｍｐａｃｔ Ｌｉｎｋ線上平台

銀髮經濟發展聯盟成立，探討銀髮金融產品及籌備推廣軟餐

ＩＭＤ表示香港競爭力排名升至全球第三，僅次於瑞士新加坡

調查指３３％僱主計劃來季增加人手，招聘意欲趨保守

洪灝專訪表示港樓今年料反彈，白銀勢新高，穩定幣難救美債

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