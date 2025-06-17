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期貨新聞

17/06/2025 19:36

《日入而息》穎通明起招股入場３４１４元，港失業率升至兩年半高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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穎通控股（０６８８３）明起招股，入場費約３４１４﹒０９元；穎通料開設百間拾氛氣盒門店
，拓直營零售提升毛利率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
彭博表示新世界發展（０００１７）部分債權人收到一筆美元債利息款　　　　　　　　　　　
港鐵（０００６６）為首次發行的３０億美元兩期次級永續證券定價　　　　　　　　　　　　
遭美團（０３６９０）王興減持，理想汽車（０２０１５）回應：屬個人行為並不涉及美團持股
部分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李寧（０２３３１）獲李寧增持近３２８萬股，持股升至１１﹒０５％　　　　　　　　　　　
滙豐資管指港元拆息跌有利港股，料全年南向資金流入千八億美元；滙豐投資管理料今年美聯儲
將減息一至兩次，亞洲經濟前景謹慎樂觀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港最新失業率升至３﹒５％創兩年半高，逾１３﹒５萬人失業　　　　　　　　　　　　　　
ＩＭＤ表示香港競爭力排名升至全球第三，僅次於瑞士新加坡　　　　　　　　　　　　　　　
李家超稱夏寶龍周三至周日訪港，將出席國安法論壇；香港世界競爭力升至全球第三，為２０１
９年首次重回三甲；高官責任制冀加強領導角色及作用，政務司司長將進行研究；「逆統戰」被
指觸犯港區國安法，李家超稱以手遊掩護分裂國家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳茂波稱香港多項國際排名亮眼，港府提升香港競爭力成效獲肯定　　　　　　　　　　　　　
歐盟據報取消中歐高層對話，北京表示加強溝通有利於世界　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普進軍智能手機市場，推自家品牌售４９９美元；特朗普在七國集團峰會會見加日兩國領袖
石破茂稱未能與特朗普在Ｇ７峰會期間達成貿易協議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
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　　恒指收跌８０點報２３９８０，穿兩萬四兼失十天線，北水連續流入
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬綜指悶局收跌０﹒０４％，觀望明日陸家嘴論壇舉行
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　歐元再次回落，短期優先部署低吸　　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒１５５６╱５７，日圓最新報１４４﹒７９╱８１
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　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　企業年金基金首公布：近三年累計收益率７﹒４６％
　　巴奴國際擬來港上市，去年純利升２１％　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　海天味業（０３２８８）傳以上限３６﹒３元定價，集資１０１億元　　　　　
　　內地支付服務商拉卡拉擬來港上市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　沃爾核材向香港聯交所遞交發行Ｈ股上市申請　　　　　　　　　　　　　　　
　　彭博表示新世界發展（０００１７）部分債權人收到一筆美元債利息款　　　　
　　富衛通過港交所上市聆訊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　ＥＳＲ（０１８２１）今日起停止股份交易，此前通過私有化　　　　　　　　
　　華懋瑜一．天海累沽１４７伙，套現１８﹒９億元　　　　　　　　　　　　　
　　香港寬頻企業方案夥用友軟件推出ＢＩＰ商業創新平台　　　　　　　　　　　
　　三葉草生物（０２１９７）一項聯合疫苗評估臨床試驗首批受試者完成入組　　
　　博安生物（０６９５５）ＢＡ１３０２在美國獲准開展臨床試驗　　　　　　　
　　螞蟻國際發布首份可持續發展報告：四大業務板塊，６Ｔ可持續框架　　　　　
　　Ｒｏｋｉｄ與支付寶推出全球首個智能眼鏡支付功能「看一下支付」　　　　　
　　平安健康保險夥優家健康推「健康醫＋１」，提供一站式醫保方案　　　　　　
　　時代中國（０１２３３）高院指示召開計劃債權人會議，將於７月８日舉行　　
　　豐盛生活服務與香港仔機器人簽合作框架協議，拓智能機器人產品　　　　　　
　　何小鵬回應小米股票賺很多錢：一直沒賣，覺得還有很高空間　　　　　　　　
　　卓越教育集團（０３９７８）根據受限制股份單位計劃購買股份　　　　　　　
　　騰訊（００７００）今斥資５億元回購９８萬股　　　　　　　　　　　　　　
　　泉峰控股（０２２８５）受託人今於市場購入總計３５萬股股份　　　　　　　
　　穎通控股（０６８８３）明起招股，入場費約３４１４﹒０９元　　　　　　　
　　創維集團（００７５１）完成要約及回購３﹒４１億股股份之註銷已完成　　　
　　寧德時代等成立礦業新公司，註冊資本５億人民幣　　　　　　　　　　　　　
　　港鐵（０００６６）為首次發行的３０億美元兩期次級永續證券定價　　　　　
　　火山邑動國際（０１７１５）接獲合共４份配發有效申請，涉３４４６﹒８萬股
　　維信金科（０２００３）今日向僱員授予３７﹒５萬股獎勵股份　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　易方達等十家基金公司據報即將上報首批科創債ＥＴＦ　　
　　丁薛祥１９日至２１日赴俄出席聖彼得堡國際經濟論壇　　
　　湖南臨澧煙花爆竹廠爆炸增至９死２６傷　　　　　　　　
　　廣州黃埔鼓勵發展高端半導體和傳感器材料　　　　　　　
　　河南支持國有企業與鏈主企業合作設立天使基金等　　　　
　　杭州對新增離境退稅「即買即退」網點給予獎補　　　　　
　　浙江表示打擊網絡市場流量造假、低俗帶貨等違法行為　　
　　鏈博會下月１６日－２０日北京舉行，英偉達首次參展　　
　　中國網絡文學去年營收達４４０億，用戶５﹒７５億人　　
　　夏季達沃斯論壇下周在天津舉行，李東生等任聯席主席　　
　　深圳羅馬仕回收４９萬部轉移電源，曾在港航機艙起火　　
　　人行１９７３億逆回購利率平，１８２０億ＭＬＦ到期　　
　　創新藥研發重大利好，臨床試驗審評縮至３０個工作日　　
　　高盛表示中國未來數年新住房需求料比峰值少７５％　　　
　　台灣列華為等入出口黑名單，北京表示跪美只會毀台　　　
　　合資險企率先調降預定利率，分紅險利率降至１﹒５％　　
　　國務院同意湖南省承辦２０２９年第十六屆全國運動會　　
　　內地汽柴油價明起每噸分別加價２６０元、２５５元　　　
　　上海５月工業總產值增７﹒２％，消費大增至７﹒５％　　
　　５月外資減持９００億元中國銀行間債券，止三連增　　　
　　匯華理財成銀行間外幣貨幣市場會員　　　　　　　　　　
　　外匯局表示５月銀行結售匯轉為順差１１３億美元　　　　
　　歐盟據報取消中歐高層對話，北京表示加強溝通有利於世界
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　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升０﹒７３％，報２２２１１﹒５９點
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　　　　　　　　　　　《中東戰火》　
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　　上任僅３日，伊朗最高軍事指揮官沙德馬尼被以軍擊殺
　　中國駐以色列大使館籲公民盡快陸路離境返國　　　　
　　外交部表示正迅速組織撤離以色列、伊朗的中國公民　
　　特朗普提前從Ｇ７峰會返國，美軍航母及加油機赴中東
　　俄羅斯表示美國已取消俄美新一輪雙邊磋商　　　　　
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　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　日本央行維持利率不變，但會放緩縮減購債規模步伐　
　　日本央行行長植田和男稱日本物價趨勢仍略低於２％　
　　日本央行貨幣政策決定公布前，日圓兌美元走弱　　　
　　貨幣政策公布後，日本１０年期國債孳息上升３個基點
　　高盛表示美國家庭退休儲蓄持續流入股市，成支撐力量
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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七國集團擬發聲明，合作投資稀土，降低對中國依賴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普表示對邀請中國加入Ｇ７的想法持開放態度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
貿易爭端缺乏進展，歐盟據報拒絕辦中歐經貿高層對話　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普進軍智能手機市場，推自家品牌售４９９美元；特朗普在七國集團峰會會見加日兩國領袖
石破茂稱未能與特朗普在Ｇ７峰會期間達成貿易協議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《ＡＩ》　
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　　ＯｐｅｎＡＩ與美國防部簽署２億美元合同，協助網絡防護
　　對沖基金創辦人程正樺出售所有英偉達股票　　　　　　　
　　百度兩大計劃推動ＡＩ直播與數字人，羅永浩任首席體驗官
　　螞蟻集團等入股具身智能公司靈心巧手　　　　　　　　　
　　ＡＩ陪伴硬件初創公司Ｒｏｂｏｐｏｅｔ完成數千萬元融資
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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丘應樺出訪法國，推廣香港營商環境　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超稱夏寶龍周三至周日訪港，將出席國安法論壇；香港世界競爭力升至全球第三，為２０１
９年首次重回三甲；高官責任制冀加強領導角色及作用，政務司司長將進行研究　　　　　　　
陳美寶訪滬兩天，昨與上海市交通委員會主任會面　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳茂波稱香港多項國際排名亮眼，港府提升香港競爭力成效獲肯定　　　　　　　　　　　　　
「逆統戰」被指觸犯港區國安法，李家超稱以手遊掩護分裂國家　　　　　　　　　　　　　　
政府公布第二批２５個獲「產學研１＋計劃」支持項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　
勞工處優化計劃保障本地就業，僱主半年內只可申請一次輸入外勞　　　　　　　　　　　　　
本港最新失業率升至３﹒５％符預期，逾１３﹒５萬人失業　　　　　　　　　　　　　　　　
投資推廣署率團出訪海合會地區，經貿成果取得重大進展　　　　　　　　　　　　　　　　　
李嘉誠基金會向劍橋及史丹福大學捐贈肝癌治療儀器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
消委會表示外賣平台投訴倍增，建議參考內地設置期限退款　　　　　　　　　　　　　　　　
澳門衛星場年底退場，政府擬推新措施助新口岸引客　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
許正宇形容港府「爬坡３年」，為不少工作前期「鋪墊」　　　　　　　　　　　　　　　　　
香港財富傳承學院推出Ｉｍｐａｃｔ　Ｌｉｎｋ線上平台　　　　　　　　　　　　　　　　　
銀髮經濟發展聯盟成立，探討銀髮金融產品及籌備推廣軟餐　　　　　　　　　　　　　　　　
ＩＭＤ表示香港競爭力排名升至全球第三，僅次於瑞士新加坡　　　　　　　　　　　　　　　
調查指３３％僱主計劃來季增加人手，招聘意欲趨保守　　　　　　　　　　　　　　　　　　
洪灝專訪表示港樓今年料反彈，白銀勢新高，穩定幣難救美債　　　　　　　　　　　　　　　
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17/06/2025 15:11  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０６３﹒０跌近２７點

17/06/2025 09:15  期指高開４０點報２４０９５，國指期貨升１９點報８７５１

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