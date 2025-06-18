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18/06/2025 17:51

《外圍焦點》美儲局公布議息結果，美國公布新屋動工等數據

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美股昨日（１７日）收市報跌，中東局勢持續惡化，美國總統
特朗普表示已失去耐性，要求伊朗無條件投降。道指跌２９９﹒２９點或０﹒７０％，報
４２２１５﹒８０點；標普５００指數跌５０﹒３９點或０﹒８４％，報５９８２﹒７２點；納
指跌１８０﹒１２點或０﹒９１％，報１９５２１﹒０９點。港股方面，恆生指數收市報
２３７１０，跌２６９點或１﹒１％，成交１８１９億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，美國聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）宣布利率決定並發布聲明，
美聯儲主席召開記者會。本港時間今晚１１：００ｐｍ，歐洲央行執委連恩在第九屆宏觀審慎年
會上主持主題演講。１１：１５ｐｍ，加拿大央行總裁麥克勒姆發表演講。１９日凌晨
２：００ａｍ，歐洲央行副總裁德金多斯在一場晚宴致辭。
　
　　數據方面，今日５：００ｐｍ，歐元區公布５月消費者物價指數，月率料維持不變，年率升
幅料由２﹒２％收窄至２％。今晚８：３０ｐｍ，美國公布５月建築許可，月率料維持不變；５
月新屋動工料由１３６﹒１萬降至１３５萬，月率料由１﹒６％逆轉至下滑０﹒８％；連續申請
失業救濟金人數料由１９５﹒６萬降至１９４﹒１萬；首次申請失業救濟金人數料由２４﹒８萬
降至２４﹒５萬。明日２：００ａｍ，美國公布官方指標利率，料維持於４﹒５％。
４：００ａｍ，美國公布４月長期資本流動。（ｗａ）

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