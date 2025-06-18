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18/06/2025 09:15

期指低開１１９點報２３８５６，國指期貨跌４９點報８６４１

　　《經濟通通訊社１８日專訊》期指低開１１９點報２３８５６，國指期貨低開４９點報
８６４１，科指期貨低開２５點報５２６４。

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