【夜期時段】即月期指最新報２３６６４點，升１２點，低水４７點

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３６５８點，升６點，低水５３
點，最新報２３６６４點，升１２點，低水４７點，合約成交２１１張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８５７０點，升１點，低水２４點，最新報８５７１點，升
２點，低水２３點，合約成交１９２張。
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18/06/2025 17:20
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18/06/2025 16:31 即月期指最後交易價２３６５２跌３２３點，低水５９點
18/06/2025 15:16 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０４９﹒８升逾１１點
18/06/2025 09:15 期指低開１１９點報２３８５６，國指期貨跌４９點報８６４１
18/06/2025 09:11 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０３９﹒５，升１點
18/06/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１３６３７１張減５９９８張
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