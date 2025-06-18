【夜期時段】即月期指最新報２３６６４點，升１２點，低水４７點

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３６５８點，升６點，低水５３

點，最新報２３６６４點，升１２點，低水４７點，合約成交２１１張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８５７０點，升１點，低水２４點，最新報８５７１點，升

２點，低水２３點，合約成交１９２張。

