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18/06/2025 20:17

《再戰明天》歐洲央行總裁拉加德發表講話，英倫銀行公布議息結果

　　《經濟通通訊社１８日專訊》歐洲央行總裁拉加德發表講話，及英倫銀行公布議息結果，料
為周四（１９日）市場焦點。
　
＊歐洲央行副總裁發表講話，澳洲公布失業率＊
　
　　周四美國假期休市。各國重要經濟活動方面，歐洲央行執委奇波洛內參加歐元集團會議。周
四本港時間７：５０ａｍ，日本央行公布４月３０日－５月１日貨幣政策會議記錄。
３：３０ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德發表講話。４：３０ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席布
赫在阿姆斯特丹大學組織的「討論空間」活動上發表爐邊談話。５：４５ｐｍ，歐洲央行副總裁
德金多斯發表講話。晚上７：００ｐｍ，英倫銀行宣布利率決議，並公布會議記錄；同一時間，
歐洲央行銀行監管委員會主席布赫在第九屆宏觀審慎年會主持政策專題小組討論。７：３０ｐｍ
，英倫銀行貨幣政策委員會委員格林在丹麥央行氣候變化及對金融業影響會議上發表講話。
９：００ｐｍ，歐元區財長討論國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）對歐元區的建議。
　
　　數據方面，周四９：３０ａｍ（本港時間．下同），澳洲公布５月失業率，料維持於
４﹒１％。７：００ｐｍ，英國公布官方指標利率，料維持於４﹒２５％。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：東方企控集團（０００１８）、ＨＹＰＥＢＥＡＳＴ
（００１５０）、莎莎國際（００１７８）、東方表行集團（００３９８）、環科國際
（００６５７）、醫思健康（０２１３８）、嘉創地產（０２４２１）、北森控股
（０９６６９）等。
　
　　此外，明日草姬集團（０２５９３）將有基石投資者持股解禁。（ｗａ）

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