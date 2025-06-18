《日入而息》海天味業暗盤收高逾５％，人行推八大政策

《今天重點》
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海天味業（０３２８８）暗盤收高逾５％，每手賺１９０元
市傳聖貝拉（０２５０８）國際配售獲數倍超額認購
內地ＡＩ初創稀宇科技擬來港上市，阿里騰訊投資
大摩對恒指升穿２４５００點沒有太大信心，對美股持超配看法
港交所陳翊庭指正積極籌備人民幣國債期貨
新世界（０００１７）據報與ＬＶ達成協議，將於Ｋ１１開設大型旗艦店
領展房地產擬購１億美元悉尼倉庫
香港第二季出口信心跌穿５０，貿發局維持今年出口增長３％預測
劉強東指最近５年是京東走下坡５年，未來推６個創新業務
人行１５６３億逆回購利率持平，淨回籠７７億；在上海「先行先試」結構性貨幣政策工具創新
；已與３０多個國家和地區簽雙邊本幣互換協議；未來可增加常態化ＳＤＲ發行並擴大發行規模
；潘功勝宣布八項金融政策，設數字人幣國際運營中心；國際金融組織需要與時俱進推進治理改
革；數字貨幣穩定幣蓬勃發展，金融監管是挑戰；周小川指美元穩定幣可能輔助美元化，帶來副
作用；人行官員指市場對美元信心降，未來地位取決兩方面
中證監１０月９日起ＱＦＩＩ可參與ＥＴＦ期權交易；中證監發《科創板意見》增制度包容，服
務未盈利科企；吳清稱中國資本市場學會正式獲批成立；創業板啟用第三套標準，支持創新企業
上市；將ＱＦＩＩ可交易期貨期權品種總數擴至百個；新設科創成長層，優質科企業試點ＩＰＯ
預審
外匯局指上海自貿區自由貿易帳戶功能升級方案獲批；人民幣匯率將在均衡水平上保持基本穩定
；取消外商投資企業境內再投資登記；港澳居民大灣區購房結匯支付便利試點擴全國
滬港將推動ＡＩ、區塊鏈技術更廣泛應用於資管等；滬港簽署國際金融中心協同發展行動方案；
陳茂波稱滬港金融合作架設新橋樑，合作前景更亮麗
美國參議院通過穩定幣法案，幣圈取得重大勝利；聯儲局將於本月２５日，討論調整「補充槓桿
率」規則；美國５月工業生產意外下滑，反映製造業復甦放緩；美國５月餐飲消費支出降幅為逾
兩年來最大
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《即日市況》
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恒指全日跌２６９點收報２３７１０科網股挫，等待美聯儲議息結
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《深滬股市》
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滬綜指收升０﹒０４％，中證監稱將設科創板成長層
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《美元匯價》
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觀望聯儲議息會否有意外結果
歐元最新報１﹒１５０９╱１０，日圓最新報１４４﹒９０╱９３
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《公司資訊》
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臥龍電驅擬發行Ｈ股並在香港聯交所上市
液晶面板製造商視源股份遞表申請香港上市
中國人工智能公司北京海致科技向港交所遞交上市文件
小商品城旗下「義支付」積極評估並盡快提交香港穩定幣牌照申請
ＨＫＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０１７２６）獲證監會批出牌照
阿里巴巴（０９９８８）旗下高德地圖於澳門推出的士叫車服務
新世界（０００１７）據報與ＬＶ達成協議，將於Ｋ１１開設大型旗艦店
領展房地產擬購１億美元悉尼倉庫
利豐據報考慮發行債券，正與投資者舉行會議了解潛在興趣
友和（０２３４７）旗下Ｊ ＳＥＬＥＣＴ主題選品店落戶Ｋ１１ ＭＵＳＥＡ
字節Ｓｅｅｄ與比亞迪（０１２１１）鋰電池將共建「ＡＩ＋高通量聯合實驗室」
跨境清算公司與中國銀行（０３９８８）簽署合作備忘錄
渣打（０２８８８）新任主席羅睿思訪港，強調香港策略性重要地位
港交所（００３８８）陳翊庭稱中概股回港上市，香港「肯定吃得下」
滙豐據報考慮要求所有員工每周返回辦公室三天
京東（０９６１８）正式進軍酒旅，面向酒店推出會員計劃，享最高三年０佣金
彩客新能源（０１９８６）彩客科技已向北京證券交易所提交上市申請
山東墨龍（００５６８）Ａ股股票價格異常波動
榮萬家（０２１４６）已根據債務抵償框架協議結清２﹒９億人幣
石四藥集團（０２００５）咖啡因通過歐盟ＣＥＰ認證
日清食品（０１４７５）劉永亮因退休已辭任公司高級管理層成員
香港電訊（０６８２３）與生成式人工智能公司Ｐｅｒｐｌｅｘｉｔｙ合作
卡森國際（００４９６）與海寧恒森訂立物業轉讓協議，代價５６０６萬人幣
烯石電車新材料（０６１２８）設立包覆碳化生產工廠，初期年產能１﹒５萬公噸
百度（０９８８８）蘿蔔快跑獲運輸署批准擴大北大嶼山自動駕駛測試路段
誼礫控股（０００７６）附屬與Ｇｏｌｄｐａｙ及澳門網絡傳媒訂立覓碼白皮書
騰訊（００７００）今斥資５億元回購９９萬股
信和置業（０００８３）王繼榮退任公司獨立非執行董事，陳仲尼接任
泉峰控股（０２２８５）受託人今於市場購入總計２８萬股股份
卓越教育（０３９７８）受託人今計劃於公開市場上購買合共３﹒１萬股股份
聖馬丁國際（００４８２）預計７月底前刊發２０２４年全年業績，續停牌
雲白國際（０００３０）獲授權於全球經銷雲南白藥集團持有產品
香港快運無計劃縮減前往日本航線
香港航空服務員可自願申轉地勤或半職，公司強調無裁員計劃
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《中國要聞》
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商務部表示商簽協定落實對５３個非洲建交國實施零關稅
張國清廣東調研指推動產業創新，促平台經濟健康發展
ＣＩＰＳ人民幣國際信用證業務正式開通；非洲進出口銀行等６家銀行成ＣＩＰＳ直接參與者
人行１５６３億逆回購利率持平，淨回籠７７億；在上海「先行先試」結構性貨幣政策工具創新
；已與３０多個國家和地區簽雙邊本幣互換協議；未來可增加常態化ＳＤＲ發行並擴大發行規模
；潘功勝宣布八項金融政策，設數字人幣國際運營中心；國際金融組織需要與時俱進推進治理改
革；數字貨幣穩定幣蓬勃發展，金融監管是挑戰；周小川指美元穩定幣可能輔助美元化，帶來副
作用；人行官員指市場對美元信心降，未來地位取決兩方面
中證監１０月９日起ＱＦＩＩ可參與ＥＴＦ期權交易；中證監發《科創板意見》增制度包容，服
務未盈利科企；吳清稱中國資本市場學會正式獲批成立；創業板啟用第三套標準，支持創新企業
上市；將ＱＦＩＩ可交易期貨期權品種總數擴至百個；新設科創成長層，優質科企業試點ＩＰＯ
預審
外匯局指上海自貿區自由貿易帳戶功能升級方案獲批；人民幣匯率將在均衡水平上保持基本穩定
；取消外商投資企業境內再投資登記；港澳居民大灣區購房結匯支付便利試點擴全國
金監總局發布關於支持上海國際金融中心建設行動方案；李雲澤稱友邦籌建資管公司獲批，冀外
資參與養老險；外資機構是中國金融體系建設的重要參與者；大力推進金融資產投資公司股權投
資等試點；將發布支持上海國際金融中心建設行動方案
滬港將推動ＡＩ、區塊鏈技術更廣泛應用於資管等；滬港簽署國際金融中心協同發展行動方案；
陳茂波稱滬港金融合作架設新橋樑，合作前景更亮麗
蘇州一宅地競價８３輪，溢價３９﹒２５％成交
多地停「國補」？主管部門指近１４００億將有序下達；深圳商務局表示以舊換新帶動數碼家電
銷售額１９１億元
受賄數額特別巨大，教育部前副部長杜玉波被起訴；東風汽車集團原戰略規劃部副總經理唐騰被
查
前５月綠電交易量超２２００億千瓦時，同比增近五成
腦機接口助人類擁有超能力商業前景廣闊，但真假概念股要分清
餓了麼推出「悅享會員」，為常客提供專屬優惠、專屬管家等福利
內地三大運營商據報下半年全面重啟ｅＳＩＭ
統計局指５月青年失業率降至１４﹒９％，近一年新低
上期所擴ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ可交易品種，增鉛錫等
金融委發布關於支持加快建設上海國際金融中心的意見；龔正稱支持上海國際金融中心向更高能
級邁進
國家互聯網信息辦公室指中國已有４３３款大模型完成備案；全國首批２隻數據中心ＲＥＩＴｓ
註冊獲批
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《寶島快訊》
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台股收升０﹒６５％，報２２３５６﹒７３點
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《大國博弈》
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外交部指Ｇ７峰會再操弄涉華議題，中方已提嚴正交涉；特朗普再延ＴｉｋＴｏｋ限售期，中方
指依據法規處理
日本商會稱少部分中國稀土出口許可獲批；任天堂意外成關稅戰避險「天堂」，股價創新高
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《國際要聞》
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伊朗國營電視台暗示動核，警告將發生銘記數世紀大事；以空軍續襲德黑蘭，伊朗導彈擊中摩薩
德總部大樓
外交部表示７９１名中國公民已從伊朗轉移至安全地區
美軍攻擊伊朗可能性上升，油價升至近５個月高點；施羅德指石油生產設施未受影響，引發廣泛
通脹機會微
特朗普批歐盟未提供公平協議，日本在談判中態度強硬
石破茂稱日本將保護貿易利益，不會倉促與美國達成協議
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《外圍經濟》
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日本５月出口下降，美國關稅加劇經濟衰退風險
英國５月ＣＰＩ按年上升３﹒４％，符合預期
歐洲股市重拾跌勢，特朗普淡化停火可能性
瑞典央行減息０﹒２５厘至２厘，符合預期
美國參議院通過穩定幣法案，幣圈取得重大勝利；聯儲局將於本月２５日，討論調整「補充槓桿
率」規則；美國５月工業生產意外下滑，反映製造業復甦放緩；美國５月餐飲消費支出降幅為逾
兩年來最大
特斯拉股價大跌，消息指奧斯汀工廠將停產一周
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《其他消息》
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夏寶龍抵港展開五日考察，消息指明日政總見八大校長
人行在港發３００億六個月期央票，中標利率大降
傳中港快速支付系統互聯細節或於本周五公布
環聯指去年第四季新卡發卡量跌４﹒５％，消費弱或影響首季發卡量
運輸及物流局今公布《物流業ＥＳＧ發展路線圖》，涵蓋三個階段
香港第二季出口信心跌穿５０，貿發局維持今年出口增長３％預測
高院批准精進建築暫緩執行除名，直至上訴聆訊有結果
孫玉菡稱嚴肅處理僱主疑聘外勞後裁減本地工人，將加強巡查飲食業
何永賢稱上任以來收回８７００伙公屋，料３萬簡約公屋２７年完成；公屋非長者一人申請下跌
，政府透過資助房屋鼓勵青年置業
大摩對恒指升穿２４５００點沒有太大信心，對美股持超配看法
立法會通過連續性合約工時門檻４１８改４６８，刊憲半年後實施
港珠澳大橋海關上周四截３批逾２萬隻假ＬＡＢＵＢＵ
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