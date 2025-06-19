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19/06/2025 09:15

期指低開１３１點報２３５２１，國指期貨跌５２點報８５１７

　　《經濟通通訊社１９日專訊》期指低開１３１點報２３５２１，國指期貨低開５２點報
８５１７，科指期貨低開２８點報５１６８。

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