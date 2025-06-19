即月期指最後交易價２３２２９跌４２３點，低水９點

《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指最後交易價２３２２９，跌４２３點，低水９點，暫

成交７９４０４張。即月國指期貨最後交易價８４０５，跌１６４點，低水６點，暫成交

８５１１８張。另外，即月科指期貨最後交易價５０８８，跌１０８點，平水，暫成交

８４９２５張。

