即月期指最後交易價２３２２９跌４２３點，低水９點

《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指最後交易價２３２２９，跌４２３點，低水９點，暫
成交７９４０４張。即月國指期貨最後交易價８４０５，跌１６４點，低水６點，暫成交
８５１１８張。另外，即月科指期貨最後交易價５０８８，跌１０８點，平水，暫成交
８４９２５張。
【你點睇？】中東局勢再趨緊張，以色列伊朗互相攻擊，你認為局勢會否升級？► 立即投票
19/06/2025 16:31
《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指最後交易價２３２２９，跌４２３點，低水９點，暫
成交７９４０４張。即月國指期貨最後交易價８４０５，跌１６４點，低水６點，暫成交
８５１１８張。另外，即月科指期貨最後交易價５０８８，跌１０８點，平水，暫成交
８４９２５張。
【你點睇？】中東局勢再趨緊張，以色列伊朗互相攻擊，你認為局勢會否升級？► 立即投票
上一篇新聞︰19/06/2025 16:46 即月期指最後交易價２３２２９跌４２３點，成交７９８６５張
下一篇新聞︰19/06/2025 15:18 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指６００８﹒７５跌２５﹒５點
19/06/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２３２２２點，跌７點，低水１６點
19/06/2025 16:59 《外圍焦點》英倫銀行公布議息結果，歐洲央行總裁拉加德發表講話
19/06/2025 13:24 《投資展望》東方匯理資管：政策環境充滿不確定，投資宜分散風險
19/06/2025 09:15 期指低開１３１點報２３５２１，國指期貨跌５２點報８５１７
19/06/2025 09:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０２５﹒０跌９﹒３點
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N