即月期指最後交易價２３２２９跌４２３點，成交７９８６５張

《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指最後交易價２３２２９，跌４２３點，低水９點，成
交７９８６５張。即月國指期貨最後交易價８４０５，跌１６４點，低水６點，成交８５３５５
張。另外，即月科指期貨最後交易價５０８８，跌１０８點，平水，成交８４９８２張。
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19/06/2025 16:46
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張。另外，即月科指期貨最後交易價５０８８，跌１０８點，平水，成交８４９８２張。
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