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19/06/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２３２２２點，跌７點，低水１６點

　　《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３２２４點，跌５點，低水１４
點，最新報２３２２２點，跌７點，低水１６點，合約成交１６８張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８４０４點，跌１點，低水７點，最新報８４０２點，跌３
點，低水９點，合約成交１００張。

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