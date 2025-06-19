【夜期時段】即月期指最新報２３２２２點，跌７點，低水１６點

《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３２２４點，跌５點，低水１４

點，最新報２３２２２點，跌７點，低水１６點，合約成交１６８張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８４０４點，跌１點，低水７點，最新報８４０２點，跌３

點，低水９點，合約成交１００張。

