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19/06/2025 20:12

《再戰明天》日本公布ＣＰＩ，歐元區公布消費者信心指數

　　《經濟通通訊社１９日專訊》日本公布ＣＰＩ，及歐元區公布消費者信心指數，料為周五
（２０日）市場焦點。
　
＊日本央行總裁發表講話，德國公布ＰＰＩ＊
　
　　各國重要經濟活動方面，日本央行總裁植田和男在信託協會年會上發表講話。歐洲央行副總
裁德金多斯參加歐洲經濟暨財政事務理事會（ＥＣＯＦＩＮ）會議。本港時間周五晚
９：４５ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會委員馬沙多參加專題小組討論。
　
　　數據方面，周五７：３０ａｍ（本港時間．下同），日本公布５月消費者物價指數，年率升
幅料由３﹒６％收窄至３﹒５％。２：００ｐｍ，德國公布５月生產者物價指數，月率跌幅料由
０﹒６％收窄至０﹒３％，年率跌幅料由０﹒９％擴大至１﹒２％。４：００ｐｍ，歐元區公布
５月貨幣供應Ｍ３，年率升幅料由３﹒９％擴大至４％。４：３０ｐｍ，香港公布５月綜合消費
物價指數，年率升幅料維持於２％。１０：００ｐｍ，美國公布５月領先指標，跌幅料由１％收
窄至０﹒１％。同一時間，歐元區公布６月消費者信心指數，料由負１５﹒２收窄至負１４﹒９

　
　　在本港，明日公布業績的公司有：震雄集團（０００５７）、英皇娛樂酒店（００２９６）
、美建集團（００３３５）、萬嘉集團（００４０１）、安賢園中國（００９２２）、賽伯樂國
際控股（０１０２０）、能源及能量環球（０１１４２）、南南資源（０１２２９）、中國天瑞
水泥（０１２５２）、超智能控股（０１４０２）、民商創科（０１６３２）、杭品生活科技
（０１６８２）、南旋控股（０１９８２）、榮智控股（０６０８０）、彭順國際
（０６１６３）等。（ｗａ）

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