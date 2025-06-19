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19/06/2025 13:24

《投資展望》東方匯理資管：政策環境充滿不確定，投資宜分散風險

　　《環富通基金頻道１９日專訊》東方匯理資產管理發布《２０２５年中期全球投資展望》指
，總體而言，政策不確定性為全球經濟與市場帶來挑戰，但東方匯理亦發現與不同資產價格相關
的投資機會。儘管面臨高度不確定性與疲軟的增長前景，主要經濟體和企業迄今仍展現強勁韌性
。全球信貸市場前景依然樂觀，東方匯理預計企業盈利不會陷入衰退。
　
＊美國經濟料放緩，歐洲有望實現溫和增長＊
　
　　美國政策環境和財政路徑的高度不確定性將在未來１２個月主導全球經濟與市場走勢。地緣
政治風險、高企的債務水平及受限的財政空間加劇了市場的脆弱性。主要經濟體雖展現韌性，但
發展路徑分化，美國經濟預計將放緩，歐洲則有望實現溫和增長。增長、通脹及財政政策的差異
將進一步推動貨幣政策的分化。
　
　　關稅對經濟增長的負面影響大於對通脹的推升作用，並將導致實際利率上升。東方匯理的基
準情境預測，隨著時間推移，政策不確定性將逐步減弱，供應鏈將更有序地重構，美國平均關稅
水平預計將比現任政府就任前高出１５個百分點。全球經濟增長雖將放緩，但不會出現重大挫折

　
　　東方匯理預估２０２５年及２０２６年全球經濟增長分別為２﹒９％和２﹒８％，未來兩年
發達市場（ＤＭ）ＧＤＰ增長約為１﹒３％，新興市場（ＥＭ）則為３﹒９％。因政策不確定性
加劇及導致的需求減弱，美國經濟增長預計在２０２５至２０２６年放緩至１﹒６％，低於
２０２３至２０２４年的近３％。２０２５年美國財政赤字預計將接近６﹒５％。預計中國內地
２０２５年及２０２６年ＧＤＰ增長分別為４﹒３％和３﹒９％。
　
＊可投資歐洲及新興市場政府債券，看好估值合理盈利穩健企業＊
　
　　固定收益投資方面，由於利率波動加劇，預計收益率曲線將趨於陡峭，因此傾向採取靈活策
略，分散投資於美國以外的全球市場，特別是歐洲及新興市場政府債券，因其有望受益於穩健的
增長與通脹組合以及美元的走弱。
　
　　東方匯理看好全球股市，聚焦於估值合理、盈利穩健的企業，並透過主要投資主題（如歐洲
防務與基礎設施、人工智能及美國去監管化）謹慎選擇行業。
　
　　黃金及大宗商品是抵禦通脹風險的理想對沖工具，基礎設施與私募債務可提供穩定的現金流
。貨幣多元化亦至關重要，尤其對非美元投資者而言。
　
＊聚焦歐洲防務支出、美國去監管化、日本企業治理改革等主題＊
　
　　東方匯理集團首席投資總監Ｖｉｎｃｅｎｔ　Ｍｏｒｔｉｅｒ表示，政府債券市場因債務高
企及通脹預期上升而波動加劇，將市場波動性維持在高位。投資者可能會要求長期債券提供更高
回報，從而使收益率變得更有吸引力。當前投資的核心要務在於分散風險，減少對美債的依賴，
轉向歐洲及新興市場債券。
　
　　東方匯理投資研究所所長Ｍｏｎｉｃａ　Ｄｅｆｅｎｄ補充道，儘管政策環境充滿不確定性
，企業韌性、供應鏈重組趨勢及央行的降息預期仍將為全球股市帶來機遇。東方匯理聚焦於歐洲
防務支出、美國去監管化、日本企業治理改革及「印度製造」等投資主題。（ｗａ）

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