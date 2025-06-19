《投資展望》東方匯理資管：政策環境充滿不確定，投資宜分散風險

《環富通基金頻道１９日專訊》東方匯理資產管理發布《２０２５年中期全球投資展望》指

，總體而言，政策不確定性為全球經濟與市場帶來挑戰，但東方匯理亦發現與不同資產價格相關

的投資機會。儘管面臨高度不確定性與疲軟的增長前景，主要經濟體和企業迄今仍展現強勁韌性

。全球信貸市場前景依然樂觀，東方匯理預計企業盈利不會陷入衰退。



＊美國經濟料放緩，歐洲有望實現溫和增長＊



美國政策環境和財政路徑的高度不確定性將在未來１２個月主導全球經濟與市場走勢。地緣

政治風險、高企的債務水平及受限的財政空間加劇了市場的脆弱性。主要經濟體雖展現韌性，但

發展路徑分化，美國經濟預計將放緩，歐洲則有望實現溫和增長。增長、通脹及財政政策的差異

將進一步推動貨幣政策的分化。



關稅對經濟增長的負面影響大於對通脹的推升作用，並將導致實際利率上升。東方匯理的基

準情境預測，隨著時間推移，政策不確定性將逐步減弱，供應鏈將更有序地重構，美國平均關稅

水平預計將比現任政府就任前高出１５個百分點。全球經濟增長雖將放緩，但不會出現重大挫折

。



東方匯理預估２０２５年及２０２６年全球經濟增長分別為２﹒９％和２﹒８％，未來兩年

發達市場（ＤＭ）ＧＤＰ增長約為１﹒３％，新興市場（ＥＭ）則為３﹒９％。因政策不確定性

加劇及導致的需求減弱，美國經濟增長預計在２０２５至２０２６年放緩至１﹒６％，低於

２０２３至２０２４年的近３％。２０２５年美國財政赤字預計將接近６﹒５％。預計中國內地

２０２５年及２０２６年ＧＤＰ增長分別為４﹒３％和３﹒９％。



＊可投資歐洲及新興市場政府債券，看好估值合理盈利穩健企業＊



固定收益投資方面，由於利率波動加劇，預計收益率曲線將趨於陡峭，因此傾向採取靈活策

略，分散投資於美國以外的全球市場，特別是歐洲及新興市場政府債券，因其有望受益於穩健的

增長與通脹組合以及美元的走弱。



東方匯理看好全球股市，聚焦於估值合理、盈利穩健的企業，並透過主要投資主題（如歐洲

防務與基礎設施、人工智能及美國去監管化）謹慎選擇行業。



黃金及大宗商品是抵禦通脹風險的理想對沖工具，基礎設施與私募債務可提供穩定的現金流

。貨幣多元化亦至關重要，尤其對非美元投資者而言。



＊聚焦歐洲防務支出、美國去監管化、日本企業治理改革等主題＊



東方匯理集團首席投資總監Ｖｉｎｃｅｎｔ Ｍｏｒｔｉｅｒ表示，政府債券市場因債務高

企及通脹預期上升而波動加劇，將市場波動性維持在高位。投資者可能會要求長期債券提供更高

回報，從而使收益率變得更有吸引力。當前投資的核心要務在於分散風險，減少對美債的依賴，

轉向歐洲及新興市場債券。



東方匯理投資研究所所長Ｍｏｎｉｃａ Ｄｅｆｅｎｄ補充道，儘管政策環境充滿不確定性

，企業韌性、供應鏈重組趨勢及央行的降息預期仍將為全球股市帶來機遇。東方匯理聚焦於歐洲

防務支出、美國去監管化、日本企業治理改革及「印度製造」等投資主題。（ｗａ）

