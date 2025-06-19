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19/06/2025 20:11

《日入而息》習近平與普京通電話，德勤升今年港新股集資至二千億

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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習近平與普京通電話，強調停火止戰是當務之急；中國外交部強烈呼籲當事方特別是以色列立即
停火；王毅籲以伊衝突當事方立即停火，以和平方式解決爭端　　　　　　　　　　　　　　　
特區政府提升對以色列和伊朗外遊警示級別至黑色　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局指港匯可能走弱或觸發「弱方兌換保證」，屆時拆息逐步回升；香港金管局維持基準利率
於４﹒７５厘不變；滙豐維持最優惠利率５﹒２５厘不變；恒生維持港元最優惠利率５﹒２５厘
不變；本港三間發鈔行維持Ｐ不變，經絡料美國下半年首減息；恒生薛俊昇稱受資金流向影響，
短期港元利率或較波動；中銀香港資產管理料美國利率將維持一段時間；中原按揭料今年Ｈ按主
要在１﹒８－３厘區間上落　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｗｏｌｆｅ經濟學家指鮑威爾最重要話是「利率不高」；摩根大通策略師凱利稱聯儲局或維持利
率不變到年底；債王岡拉克稱聯儲局很明顯認為利率下一步是降低；嘉信理財指聯儲局持續採取
觀望態度，以評估關稅影響；安本指美聯儲今年或減息一次甚至不降息，美元料強勢　　　　　
唐家成稱亞洲公司來港上市興趣增，港交所（００３８８）超級聯繫人角色更顯重要；港交所２
５周年，唐家成冀未來增加投資產品，推動人民幣國際化　　　　　　　　　　　　　　　　　
海天味業（０３２８８）收高不足１％，每手賺２０元，盤中一度破發　　　　　　　　　　　
莎莎國際（００１７８）全年少賺６５％，派末期息減至１﹒７仙；今年４至６月港澳市場營業
額升９﹒５％，內地跌２３﹒３％；本月關閉內地全部門店轉攻線上，對業務前景有信心　　　
德勤指港上半年新股集資逾千億全球第一，料全年達二千億；上半年Ａ股集資額３７１億人幣，
料下半年相若　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
花旗表示恒指年底目標２５０００點，看好互聯網、科技及消費板塊；大新料今年香港ＧＤＰ增
長２﹒４％，恒指有望挑戰２５０００點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
外交部冀美方將特朗普表態歡迎中國留學生落到實處；商務部指不斷加快稀土出口審查，已批一
定數量合規申請；謝鋒稱逆差不等於吃虧，不能無視中美服貿巨額順差；中企大馬租英偉達訓練
ＡＩ，中方表示一貫要求依規經營　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
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　　以伊衝突升級恒指收跌４７２點，藍籌僅兩股逆市升，石藥領跌６％
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬指收跌０﹒７９％，創業板挫１﹒４％，成交增半成
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　儲局重申關稅推高物價風險，美元強英鎊受壓　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒１４７５╱７６，日圓最新報１４５﹒４２╱４５
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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莎莎國際（００１７８）全年少賺６５％，派末期息減至１﹒７仙；今年４至６月港澳市場營業
額升９﹒５％，內地跌２３﹒３％；本月關閉內地全部門店轉攻線上，對業務前景有信心　　　
醫思健康（０２１３８）全年虧損擴大至１﹒７億元，不派息　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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先機企業集團（００１７６）延遲刊發２０２４年年度業績，續停牌　　　　　　　　　　　　
兆威機電向港交所提交上市申請，涉足具身智能領域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宇信科技申請香港上市，業務含提供穩定幣相關服務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李小加創辦的滴灌通申請在港以投資公司身份上市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三花智控（０２０５０）傳以上限２２﹒５３元定價，集資增至９３億　　　　　　　　　　　
Ａｌｉｐａｙ＋首發智能眼鏡全球支付方案，已在香港完成首筆支付；阿里雲將於６月在韓國啟
動第二個數據中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＨＯＭＥ　ＣＯＮＴＲＯＬ（０１７４７）中途停牌升近１６％　　　　　　　　　　　　　　
Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ與滙豐推出全港首張流動虛擬商務卡　　　　　　　　　　　　　　　　
京東（０９６１８）６１８下單用戶倍增，外賣整體訂單量逾２２億單；內媒指京東期待四季度
香港上線穩定幣，首先應用於全球售港澳站　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
渣打（０２８８８）海外資金在中國資產的配置具很大提升空間　　　　　　　　　　　　　　
天貓６１８品牌全面增長，國補品類成交額較去年雙１１倍增；菜鳥推出新款無人車，同步啟動
預售　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
小米（０１８１０）６１８全渠道累計支付金額破３５５億，刷新歷年大促紀錄；小米逾６億拿
下北京亦莊新城一宗工業用地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
再鼎醫藥（０９６８８）公布２０２５年股東周年大會表決結果十四項提案全數通過　　　　　
瑞銀委任吳家耀為瑞銀資產管理亞太區主管，１０月１日起生效　　　　　　　　　　　　　　
唐家成稱亞洲公司來港上市興趣增，港交所（００３８８）超級聯繫人角色更顯重要　　　　　
泉峰控股（０２２８５）受託人於市場購入３３﹒４萬股股份　　　　　　　　　　　　　　　
恒瑞醫藥（０１２７６）超額配股權獲悉數行使及穩定價格期間結束　　　　　　　　　　　　
新世界（０００１７）滶晨明日價單賣１００伙，超額認購逾５２倍　　　　　　　　　　　　
世茂服務（００８７３）附屬訂立合夥協議，開發冷鏈物流項目投資及運營　　　　　　　　　
卓越教育集團（０３９７８）根據受限制股份單位計劃購買股份　　　　　　　　　　　　　　
泡泡瑪特（０９９９２）Ｌａｂｕｂｕ３﹒０首次開啟全球線上預售，黃牛回收價「腰斬」　　
穆迪確認東亞銀行（０００２３）Ａ３存款評級，展望仍為負面　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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商務部冀ＣＰＴＴＰ成員加快中國加入進程；用好上海自貿區試點經驗，因地制宜抓好落實　　
中國貿促會組團訪哈薩克斯坦，簽署１１０億美元協議；何立峰山東調研指加大穩外貿支持，發
揮企業競爭優勢；倫敦金融城冀吸引中企上市，從香港ＩＰＯ熱取經　　　　　　　　　　　　
金監總局據報下發文件要求分紅險分紅水平不得內捲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金監總局指建設再保險中心肯定不容易，但事在人為；人保財險指輸出上海承保能力，增再保險
中心影響力；保交所指三階段發展上海國際再保險登記交易中心；國壽集團蔡希良稱保險資金投
早、投小，存天然瓶頸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
進出口行發１００億元支持上海穩外貿促發展主題債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國遊客１１月起免簽過境新西蘭，從澳洲赴新亦免簽　　　　　　　　　　　　　　　　　　
發改委緊急安排６千萬支持廣東肇慶等地洪澇災後恢復　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行２０３５億逆回購利率持平，淨投放８４２億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海土拍出讓６宗地塊，上午拍出３宗收金１４３億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳上海「國補」６１８後結束，官媒稱消息不實；廣西急通知周六起暫停汽車、家電等以舊換新
補貼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李書福、王興興對談ＡＩ發展、產業未來、人才培養等；大摩料中國機器人市場４年內翻倍，鞏
固全球統治地位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
機構指內地去年汽車產能利用率僅五成；麥格理指中國電動車滲透率２０３０年料達９０％　　
「中國版英偉達」摩爾線程完成Ａ股上市輔導　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美資沃爾瑪蟬聯中國連鎖企業第一，居然智家排第二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
尊界Ｓ８００批量投產，加速研發第二、三款產品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宇樹科技據報完成Ｃ輪融資交割，騰訊、阿里、吉利等領投　　　　　　　　　　　　　　　　
光伏業減產行動傳第三季升級，同時審計低於成本銷售　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收跌１﹒５８％，報２２００３﹒５０點
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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回應歐盟拒中歐峰會前對話，商務部表示一直密切溝通　　　　　　　　　　　　　　　　　　
外交部冀美方將特朗普表態歡迎中國留學生落到實處；商務部指不斷加快稀土出口審查，已批一
定數量合規申請；謝鋒稱逆差不等於吃虧，不能無視中美服貿巨額順差；中企大馬租英偉達訓練
ＡＩ，中方表示一貫要求依規經營　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國駐華大使龐德偉稱美企在供應鏈方面過度依賴中國　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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以軍轟炸伊朗阿拉克重水反應堆，據稱未造成輻射洩漏　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國外交部強烈呼籲當事方特別是以色列立即停火；王毅籲以伊衝突當事方立即停火，以和平方
式解決爭端　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美媒指特朗普傾向同意摧毀伊朗福爾多核設施；美國要求對學生簽證申請人社交平台活動進行審
查；鮑威爾拒減息激怒特朗普，直問「我能當主席嗎？」　　　　　　　　　　　　　　　　　
調查指逾六成企業正探索量子ＡＩ，惟指應用遇障礙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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中東局勢影響亞洲，越南盾跌至歷史低點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
瑞士央行降息至零，經濟學家預計今年或重返負利率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本擬從７月開始削減超長期國債發行量；日本製鐵與美鐵達最終協議，承諾保留美國本土營運
新西蘭經濟復甦加速，２０２５年增長前景樂觀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳洲５月就業人數意外下降，因兼職職位減少　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金融時報指微軟準備好退出與ＯｐｅｎＡＩ的談判　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
外國國債持有量在４月市場動盪中接近歷史高位；Ｗｏｌｆｅ經濟學家指鮑威爾最重要話是「利
率不高」；摩根大通策略師凱利稱聯儲局或維持利率不變到年底；債王岡拉克稱聯儲局很明顯認
為利率下一步是降低；嘉信理財指聯儲局持續採取觀望態度，以評估關稅影響；安本指美聯儲今
年或減息一次甚至不降息，美元料強勢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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夏寶龍今早政總舉行座談會，下午見八大校長；夏寶龍稱李家超管治團隊各方面工作取得積極進
展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
許正宇稱本港法規不排除穩定幣探討掛勾人幣可能性；香港需要進一步增強離岸人民幣市場功能
德勤指港上半年新股集資千億全球第一，料全年二千億；上半年Ａ股集資額３７１億人幣，料下
半年相若　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全球宜居城市排名出爐，哥本哈根列榜首香港升至第４４位　　　　　　　　　　　　　　　　
房協中止精進建築安達臣道資助出售房屋項目上蓋工程合約　　　　　　　　　　　　　　　　
本港五間大學打入ＱＳ世界百強，港大升至全球１１名；本港五大學列全球百大，教育局表示印
證政府提升高等院校競爭力成果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
機管局指香港與珠海機場將強化多式聯運服務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
消委會委任沈朝暉為新任總幹事，８月２１日起生效　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳門修訂財政盈餘至２﹒９億，工商業發展基金預算擬追加６﹒５億　　　　　　　　　　　　
花旗表示恒指年底目標２５０００點，看好互聯網、科技及消費板塊；大新料今年香港ＧＤＰ增
長２﹒４％，恒指有望挑戰２５０００點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局指港匯可能走弱或觸發「弱方兌換保證」，屆時拆息逐步回升；香港金管局維持基準利率
於４﹒７５厘不變；滙豐維持最優惠利率５﹒２５厘不變；恒生維持港元最優惠利率５﹒２５厘
不變；本港三間發鈔行維持Ｐ不變，經絡料美國下半年首減息；恒生薛俊昇稱受資金流向影響，
短期港元利率或較波動；中銀香港資產管理料美國利率將維持一段時間；中原按揭料今年Ｈ按主
要在１﹒８－３厘區間上落　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
簡樸房明年３月起登記，每宗認證收費３０００元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
證監會禁止信達國際前持牌代表羅文偉重投業界三年；證監會暫時吊銷民眾期貨前負責人潘康海
牌照十個月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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（ｚｚ）

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19/06/2025 16:31  即月期指最後交易價２３２２９跌４２３點，低水９點

19/06/2025 15:18  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指６００８﹒７５跌２５﹒５點

19/06/2025 13:24  《投資展望》東方匯理資管：政策環境充滿不確定，投資宜分散風險

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