《日入而息》習近平與普京通電話，德勤升今年港新股集資至二千億

《今天重點》

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習近平與普京通電話，強調停火止戰是當務之急；中國外交部強烈呼籲當事方特別是以色列立即

停火；王毅籲以伊衝突當事方立即停火，以和平方式解決爭端

特區政府提升對以色列和伊朗外遊警示級別至黑色

金管局指港匯可能走弱或觸發「弱方兌換保證」，屆時拆息逐步回升；香港金管局維持基準利率

於４﹒７５厘不變；滙豐維持最優惠利率５﹒２５厘不變；恒生維持港元最優惠利率５﹒２５厘

不變；本港三間發鈔行維持Ｐ不變，經絡料美國下半年首減息；恒生薛俊昇稱受資金流向影響，

短期港元利率或較波動；中銀香港資產管理料美國利率將維持一段時間；中原按揭料今年Ｈ按主

要在１﹒８－３厘區間上落

Ｗｏｌｆｅ經濟學家指鮑威爾最重要話是「利率不高」；摩根大通策略師凱利稱聯儲局或維持利

率不變到年底；債王岡拉克稱聯儲局很明顯認為利率下一步是降低；嘉信理財指聯儲局持續採取

觀望態度，以評估關稅影響；安本指美聯儲今年或減息一次甚至不降息，美元料強勢

唐家成稱亞洲公司來港上市興趣增，港交所（００３８８）超級聯繫人角色更顯重要；港交所２

５周年，唐家成冀未來增加投資產品，推動人民幣國際化

海天味業（０３２８８）收高不足１％，每手賺２０元，盤中一度破發

莎莎國際（００１７８）全年少賺６５％，派末期息減至１﹒７仙；今年４至６月港澳市場營業

額升９﹒５％，內地跌２３﹒３％；本月關閉內地全部門店轉攻線上，對業務前景有信心

德勤指港上半年新股集資逾千億全球第一，料全年達二千億；上半年Ａ股集資額３７１億人幣，

料下半年相若

花旗表示恒指年底目標２５０００點，看好互聯網、科技及消費板塊；大新料今年香港ＧＤＰ增

長２﹒４％，恒指有望挑戰２５０００點

外交部冀美方將特朗普表態歡迎中國留學生落到實處；商務部指不斷加快稀土出口審查，已批一

定數量合規申請；謝鋒稱逆差不等於吃虧，不能無視中美服貿巨額順差；中企大馬租英偉達訓練

ＡＩ，中方表示一貫要求依規經營

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《即日市況》

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以伊衝突升級恒指收跌４７２點，藍籌僅兩股逆市升，石藥領跌６％

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《深滬股市》

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滬指收跌０﹒７９％，創業板挫１﹒４％，成交增半成

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《美元匯價》

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儲局重申關稅推高物價風險，美元強英鎊受壓

歐元最新報１﹒１４７５╱７６，日圓最新報１４５﹒４２╱４５

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《公司業績》

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莎莎國際（００１７８）全年少賺６５％，派末期息減至１﹒７仙；今年４至６月港澳市場營業

額升９﹒５％，內地跌２３﹒３％；本月關閉內地全部門店轉攻線上，對業務前景有信心

醫思健康（０２１３８）全年虧損擴大至１﹒７億元，不派息

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《公司資訊》

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先機企業集團（００１７６）延遲刊發２０２４年年度業績，續停牌

兆威機電向港交所提交上市申請，涉足具身智能領域

宇信科技申請香港上市，業務含提供穩定幣相關服務

李小加創辦的滴灌通申請在港以投資公司身份上市

三花智控（０２０５０）傳以上限２２﹒５３元定價，集資增至９３億

Ａｌｉｐａｙ＋首發智能眼鏡全球支付方案，已在香港完成首筆支付；阿里雲將於６月在韓國啟

動第二個數據中心

ＨＯＭＥ ＣＯＮＴＲＯＬ（０１７４７）中途停牌升近１６％

Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ與滙豐推出全港首張流動虛擬商務卡

京東（０９６１８）６１８下單用戶倍增，外賣整體訂單量逾２２億單；內媒指京東期待四季度

香港上線穩定幣，首先應用於全球售港澳站

渣打（０２８８８）海外資金在中國資產的配置具很大提升空間

天貓６１８品牌全面增長，國補品類成交額較去年雙１１倍增；菜鳥推出新款無人車，同步啟動

預售

小米（０１８１０）６１８全渠道累計支付金額破３５５億，刷新歷年大促紀錄；小米逾６億拿

下北京亦莊新城一宗工業用地

再鼎醫藥（０９６８８）公布２０２５年股東周年大會表決結果十四項提案全數通過

瑞銀委任吳家耀為瑞銀資產管理亞太區主管，１０月１日起生效

唐家成稱亞洲公司來港上市興趣增，港交所（００３８８）超級聯繫人角色更顯重要

泉峰控股（０２２８５）受託人於市場購入３３﹒４萬股股份

恒瑞醫藥（０１２７６）超額配股權獲悉數行使及穩定價格期間結束

新世界（０００１７）滶晨明日價單賣１００伙，超額認購逾５２倍

世茂服務（００８７３）附屬訂立合夥協議，開發冷鏈物流項目投資及運營

卓越教育集團（０３９７８）根據受限制股份單位計劃購買股份

泡泡瑪特（０９９９２）Ｌａｂｕｂｕ３﹒０首次開啟全球線上預售，黃牛回收價「腰斬」

穆迪確認東亞銀行（０００２３）Ａ３存款評級，展望仍為負面

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《中國要聞》

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商務部冀ＣＰＴＴＰ成員加快中國加入進程；用好上海自貿區試點經驗，因地制宜抓好落實

中國貿促會組團訪哈薩克斯坦，簽署１１０億美元協議；何立峰山東調研指加大穩外貿支持，發

揮企業競爭優勢；倫敦金融城冀吸引中企上市，從香港ＩＰＯ熱取經

金監總局據報下發文件要求分紅險分紅水平不得內捲

金監總局指建設再保險中心肯定不容易，但事在人為；人保財險指輸出上海承保能力，增再保險

中心影響力；保交所指三階段發展上海國際再保險登記交易中心；國壽集團蔡希良稱保險資金投

早、投小，存天然瓶頸

進出口行發１００億元支持上海穩外貿促發展主題債

中國遊客１１月起免簽過境新西蘭，從澳洲赴新亦免簽

發改委緊急安排６千萬支持廣東肇慶等地洪澇災後恢復

人行２０３５億逆回購利率持平，淨投放８４２億

上海土拍出讓６宗地塊，上午拍出３宗收金１４３億元

傳上海「國補」６１８後結束，官媒稱消息不實；廣西急通知周六起暫停汽車、家電等以舊換新

補貼

李書福、王興興對談ＡＩ發展、產業未來、人才培養等；大摩料中國機器人市場４年內翻倍，鞏

固全球統治地位

機構指內地去年汽車產能利用率僅五成；麥格理指中國電動車滲透率２０３０年料達９０％

「中國版英偉達」摩爾線程完成Ａ股上市輔導

美資沃爾瑪蟬聯中國連鎖企業第一，居然智家排第二

尊界Ｓ８００批量投產，加速研發第二、三款產品

宇樹科技據報完成Ｃ輪融資交割，騰訊、阿里、吉利等領投

光伏業減產行動傳第三季升級，同時審計低於成本銷售

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《寶島快訊》

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台股收跌１﹒５８％，報２２００３﹒５０點

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《大國博弈》

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回應歐盟拒中歐峰會前對話，商務部表示一直密切溝通

外交部冀美方將特朗普表態歡迎中國留學生落到實處；商務部指不斷加快稀土出口審查，已批一

定數量合規申請；謝鋒稱逆差不等於吃虧，不能無視中美服貿巨額順差；中企大馬租英偉達訓練

ＡＩ，中方表示一貫要求依規經營

美國駐華大使龐德偉稱美企在供應鏈方面過度依賴中國

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《國際要聞》

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以軍轟炸伊朗阿拉克重水反應堆，據稱未造成輻射洩漏

中國外交部強烈呼籲當事方特別是以色列立即停火；王毅籲以伊衝突當事方立即停火，以和平方

式解決爭端

美媒指特朗普傾向同意摧毀伊朗福爾多核設施；美國要求對學生簽證申請人社交平台活動進行審

查；鮑威爾拒減息激怒特朗普，直問「我能當主席嗎？」

調查指逾六成企業正探索量子ＡＩ，惟指應用遇障礙

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《外圍經濟》

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中東局勢影響亞洲，越南盾跌至歷史低點

瑞士央行降息至零，經濟學家預計今年或重返負利率

日本擬從７月開始削減超長期國債發行量；日本製鐵與美鐵達最終協議，承諾保留美國本土營運

新西蘭經濟復甦加速，２０２５年增長前景樂觀

澳洲５月就業人數意外下降，因兼職職位減少

金融時報指微軟準備好退出與ＯｐｅｎＡＩ的談判

外國國債持有量在４月市場動盪中接近歷史高位；Ｗｏｌｆｅ經濟學家指鮑威爾最重要話是「利

率不高」；摩根大通策略師凱利稱聯儲局或維持利率不變到年底；債王岡拉克稱聯儲局很明顯認

為利率下一步是降低；嘉信理財指聯儲局持續採取觀望態度，以評估關稅影響；安本指美聯儲今

年或減息一次甚至不降息，美元料強勢

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《其他消息》

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夏寶龍今早政總舉行座談會，下午見八大校長；夏寶龍稱李家超管治團隊各方面工作取得積極進

展

許正宇稱本港法規不排除穩定幣探討掛勾人幣可能性；香港需要進一步增強離岸人民幣市場功能

德勤指港上半年新股集資千億全球第一，料全年二千億；上半年Ａ股集資額３７１億人幣，料下

半年相若

全球宜居城市排名出爐，哥本哈根列榜首香港升至第４４位

房協中止精進建築安達臣道資助出售房屋項目上蓋工程合約

本港五間大學打入ＱＳ世界百強，港大升至全球１１名；本港五大學列全球百大，教育局表示印

證政府提升高等院校競爭力成果

機管局指香港與珠海機場將強化多式聯運服務

消委會委任沈朝暉為新任總幹事，８月２１日起生效

澳門修訂財政盈餘至２﹒９億，工商業發展基金預算擬追加６﹒５億

花旗表示恒指年底目標２５０００點，看好互聯網、科技及消費板塊；大新料今年香港ＧＤＰ增

長２﹒４％，恒指有望挑戰２５０００點

金管局指港匯可能走弱或觸發「弱方兌換保證」，屆時拆息逐步回升；香港金管局維持基準利率

於４﹒７５厘不變；滙豐維持最優惠利率５﹒２５厘不變；恒生維持港元最優惠利率５﹒２５厘

不變；本港三間發鈔行維持Ｐ不變，經絡料美國下半年首減息；恒生薛俊昇稱受資金流向影響，

短期港元利率或較波動；中銀香港資產管理料美國利率將維持一段時間；中原按揭料今年Ｈ按主

要在１﹒８－３厘區間上落

簡樸房明年３月起登記，每宗認證收費３０００元

證監會禁止信達國際前持牌代表羅文偉重投業界三年；證監會暫時吊銷民眾期貨前負責人潘康海

牌照十個月

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