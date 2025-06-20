期指高開２０點報２３２４９，國指期貨升８點報８４１３

《經濟通通訊社２０日專訊》期指高開２０點報２３２４９，國指期貨高開８點報８４１３
，科指期貨高開３點報５０９２。
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20/06/2025 09:15
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下一篇新聞︰20/06/2025 09:08 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０１７﹒２５跌１７點
20/06/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１４４７５２張增５８２３張
20/06/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０５６０６張減５７３９張
20/06/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１２１８２４張，減２８８張
19/06/2025 20:12 《再戰明天》日本公布ＣＰＩ，歐元區公布消費者信心指數
19/06/2025 20:11 《日入而息》習近平與普京通電話，德勤升今年港新股集資至二千億
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