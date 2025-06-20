  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
期貨新聞

20/06/2025 09:15

期指高開２０點報２３２４９，國指期貨升８點報８４１３

　　《經濟通通訊社２０日專訊》期指高開２０點報２３２４９，國指期貨高開８點報８４１３
，科指期貨高開３點報５０９２。

【說說心理話】被剝奪的哀傷：偶像離世不可以傷心嗎？小朋友不能參加喪禮？專家分享「好好告別」、「好好掛住」的重要性► 即睇

返回期貨新聞

下一篇新聞︰20/06/2025 09:08  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０１７﹒２５跌１７點

其他期貨新聞
More

20/06/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１４４７５２張增５８２３張

20/06/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０５６０６張減５７３９張

20/06/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１２１８２４張，減２８８張

19/06/2025 20:12  《再戰明天》日本公布ＣＰＩ，歐元區公布消費者信心指數

19/06/2025 20:11  《日入而息》習近平與普京通電話，德勤升今年港新股集資至二千億

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美掀示威暴火烈潮，巨變前夕？

20/06/2025 07:49

大國博弈

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

收息攻略 | 港元定存無「息」可圖，五招高息替代方案逆勢突圍

18/06/2025 15:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處