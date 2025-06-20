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期貨新聞

20/06/2025 16:46

即月期指最後交易價２３５２１升２９２點，成交７７８２５張

　　《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指最後交易價２３５２１，升２９２點，低水９點，成
交７７８２５張。即月國指期貨最後交易價８５１５，升１１０點，低水１２點，成交
１０２２０１張。另外，即月科指期貨最後交易價５１２６，升３７點，低水７點，成交
８０８５５張。

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