即月期指最後交易價２３５２１升２９２點，成交７７８２５張

《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指最後交易價２３５２１，升２９２點，低水９點，成

交７７８２５張。即月國指期貨最後交易價８５１５，升１１０點，低水１２點，成交

１０２２０１張。另外，即月科指期貨最後交易價５１２６，升３７點，低水７點，成交

８０８５５張。

