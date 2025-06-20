即月期指最後交易價２３５２１升２９２點，成交７７８２５張

《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指最後交易價２３５２１，升２９２點，低水９點，成
交７７８２５張。即月國指期貨最後交易價８５１５，升１１０點，低水１２點，成交
１０２２０１張。另外，即月科指期貨最後交易價５１２６，升３７點，低水７點，成交
８０８５５張。
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20/06/2025 16:46
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１０２２０１張。另外，即月科指期貨最後交易價５１２６，升３７點，低水７點，成交
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20/06/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２３５１８點，跌３點，低水１２點
20/06/2025 15:11 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０１９﹒２５跌１５點
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20/06/2025 09:08 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０１７﹒２５跌１７點
20/06/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１４４７５２張增５８２３張
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