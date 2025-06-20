【夜期時段】即月期指最新報２３５１８點，跌３點，低水１２點

《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３５２２點，升１點，低水８點

，最新報２３５１８點，跌３點，低水１２點，合約成交２７９張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８５０７點，跌８點，低水２０點，最新報８５１６點，升

１點，低水１１點，合約成交４７２張。

