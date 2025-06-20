【夜期時段】即月期指最新報２３５１８點，跌３點，低水１２點

《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３５２２點，升１點，低水８點
，最新報２３５１８點，跌３點，低水１２點，合約成交２７９張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８５０７點，跌８點，低水２０點，最新報８５１６點，升
１點，低水１１點，合約成交４７２張。
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20/06/2025 17:20
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