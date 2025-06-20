《再戰明天》美國公布ＰＭＩ及成屋銷售

《經濟通通訊社２０日專訊》美國公布ＰＭＩ及成屋銷售，料為下周一（２３日）市場焦點

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各國重要經濟活動方面，本港時間下周一晚９：００ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德在歐洲議會

經濟與貨幣事務委員會舉行的聽證會作介紹性發言。



＊日本、德國、英國及歐元區公布ＰＭＩ＊



數據方面，下周一（２３日）７：００ａｍ（本港時間．下同），澳洲公布６月製造業採購

經理人指數。８：３０ａｍ，日本公布６月製造業採購經理人指數；６月綜合採購經理人指數；

６月服務業採購經理人指數。３：３０ｐｍ，德國公布６月製造業採購經理人指數；６月綜合採

購經理人指數；６月服務業採購經理人指數。４：００ｐｍ，歐元區公布６月綜合採購經理人指

數；６月服務業採購經理人指數。４：３０ｐｍ，英國公布６月製造業採購經理人指數；６月綜

合採購經理人指數；６月服務業採購經理人指數。９：４５ｐｍ，美國公布６月製造業採購經理

人指數，料由５２降至５１；６月綜合採購經理人指數；６月服務業採購經理人指數料由

５３﹒７降至５２﹒９。１０：００ｐｍ，美國公布５月成屋銷售，料由４００萬降至３９５萬

，月率跌幅料由０﹒５％擴大至１﹒３％。



在本港，下周一（２３日）公布業績的公司有：安領國際（０１４１０）、科利實業控股

（０１４５５）、嘉濤（香港）控股（０２１８９）、華新手袋國際控股（０２６８３）等。



下周二（２４日）公布業績的公司有：金山科技工業（０００４０）、寶光實業

（０００８４）、中國旺旺（００１５１）、永發置業（００２８７）、文化傳信

（００３４３）、維他奶國際（００３４５）、大昌微綫集團（００５６７）、怡邦行控股

（００５９９）、中港照相（０１１２３）、譽燊豐控股（０２１３２）、金至尊集團

（０２８８２）等。



下周三（２５日）公布業績的公司有：遠東酒店實業（０００３７）、慕詩國際

（００１３０）、安全貨倉（００２３７）、億都（國際控股）（００２５９）、蒙古能源

（００２７６）、長江製衣（００２９４）、嘉利國際（０１０５０）、順興集團控股

（０１６３７）、津上機床中國（０１６５１）、中國動向（０３８１８）等。



下周四（２６日）公布業績的公司有：其士國際（０００２５）、遠東發展（０００３５）

、結好控股（０００６４）、進智公共交通（０００７７）、大昌集團（０００８８）、冠亞商

業集團（００１０４）、建業實業（００２１６）、冠忠巴士集團（００３０６）、六福集團

（００５９０）、維珍妮（０２１９９）、波司登（０３９９８）等。



下周五（２７日）公布業績的公司有：景福集團（００２８０）、四洲集團（００３７４）

、中國燃氣（００３８４）、中國智能科技（００４６４）、信銘生命科技（００４７４）、包

浩斯國際（００４８３）、筆克遠東（００７５２）、中國水務（００８５５）、威高國際

（０１１７３）、翠華控股（０１３１４）、耀才證券金融（０１４２８）等。（ｗａ）

