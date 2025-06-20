《日入而息》跨境支付通周日啟動，藥捷安康暗盤收高近６９％

《今天重點》

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中港跨境支付通周日推，港人北向匯款每日上限１萬元；人行表示跨境支付通人民幣港幣可跨境

匯款，實時到賬；金管局指跨境支付通推出初期兩地分別有６家參與機構；銀行公會歡迎跨境支

付通啟動；滙豐成首批參與跨境支付通銀行，研更多應用範圍場景；中銀香港表示利用跨境支付

通推動離岸人民幣產品創新

李家超指港股市值過去２５年升６倍，致力與港交所提升市場流動性；陳茂波稱港交所是香港金

融體系基石，提升香港競爭力方面不可或缺；港交所唐家成指現時有１９０家公司籌備香港上市

；港交所陳翊庭指未來會加強市場基礎設施，擴展產品生態系統

藥捷安康－Ｂ（０２６１７）暗盤收高近６９％，每手賺４５２５元

三花智控（０２０５０）暗盤潛水逾３％，每手蝕６８元

佰澤醫療（０２６０９）暗盤收高近２６％，每手賺６４８元

政府推先導鼓勵酒店商廈改為學生宿舍，料大多毋須改地契或補地價；發展局擬准酒店商廈改裝

成學生宿舍，料大多毋須改地契或補地價；團結香港基金指政府擬准酒店商廈改裝學生宿舍屬權

宜之計

習近平在京會見新西蘭總理拉克森；習近平稱中新要深化貿易投資合作，維護多邊貿易體制

外交部表示新加坡總理黃循財應邀周日起訪華五天；財政部廖岷晤新加坡金管局梁新松稱願深化

財金合作

中國首５月ＦＤＩ近３５８２億，跌幅擴至１３﹒２％；首５月財收降０﹒３％，關稅降９﹒２

％，支出增４％；前５月廣東房地產開發投資３８７２億，同比降１７％；浙江首５月出口增９

﹒６％，全國出口增長貢獻率居首

歐盟將禁止中國企業參與價值５００萬歐元以上醫療器械招標；外交部斥歐盟限制中企投標醫療

器械項目是雙重標準；王文濤與歐盟委員視頻會談，討論電動汽車反補貼案等

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《即日市況》

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恒指全日升２９２點報２３５３０，戰爭陰霾下恒指本周跌３６２點

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒０７％，本周跌０﹒５％連挫兩周

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《美元匯價》

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歐元最新報１﹒１５２８╱２９，日圓最新報１４５﹒３３╱３４

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《公司資訊》

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芯片供應商兆易創新申請港上市，去年賺１１億人幣

周六福（０６１６８）終圓上市夢，撞名港資老品牌吸加盟成財富密碼

許家印前妻被指恒大（０３３３３）爆煲後，斥５億元購多套倫敦豪宅

新世界（０００１７）柏傲莊重上樓書短期內提價發售，餘４０伙待售

阿里巴巴（０９９８８）６１８購物節４５３個品牌成交額破億，香港用戶創新高

深交所指恒瑞醫藥（０１２７６）２０日起調入港股通標的證券名單

滙控（００００５）據報正組建團隊為棘手基建項目提供融資

聯想（００９９２）電訊盈科（００００８）企業方案夥奇安信在港設立首個安全運營中心

聯邦制藥（０３９３３）已就減肥藥授權收取諾和諾德１﹒８億美元預付款

百度（０９８８８）據報最快今年在新加坡和馬來西亞推無人駕駛出租車服務；羅永浩數字人帶

火ＡＩ直播，明星達人搶入局

中國智慧能源（０１００４）清盤呈請押後至７月１６日

吉利汽車（００１７５）及主要股東夥雷諾組合資公司，拓巴西市場

康希諾（０６１８５）國家藥監局批准１３價肺炎球菌多糖結合疫苗新藥上市申請

檸萌影視（０９８５７）《書卷一夢》計劃將於下周四愛奇藝首播

騰訊控股（００７００）今斥資５億元回購９９﹒７萬股

卓越教育集團（０３９７８）根據受限制股份單位計劃購買股份

京西國際（０２３３９）計劃第三季度開始分階段關閉捷克廠房

天臣控股（０１２０１）執董韋清文接獲廣西證監局發出警示函

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《中國要聞》

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習近平在京會見新西蘭總理拉克森；習近平稱中新要深化貿易投資合作，維護多邊貿易體制

外交部表示新加坡總理黃循財應邀周日起訪華五天；財政部廖岷晤新加坡金管局梁新松稱願深化

財金合作

丁薛祥晤俄副總理，稱願加強油氣上中下遊一體化合作；何立峰出席跨國公司領導人峰會稱中國

是理想投資地

陳吉寧晤哈佛大學教授艾利森稱支持中外企業深耕發展

禁毒辦將尼秦類物質和１２種新精神活性物質納入管制

李雲澤上海調研，促推進金融開放，發展再保險中心

商務部指以舊換新帶動銷售額已超去年全年，嚴防騙補

能源局指５月全社會用電量同比增４﹒４％

內地６月ＬＰＲ維持不變，１年３％、５年３﹒５％；機構指ＬＰＲ持穩符預期，下半年或續減

息降房貸利率

人行１６１２億逆回購利率持平，全周放水１０２１億；內地與香港跨境支付通６月２２日上線

運行

中國首５月ＦＤＩ近３５８２億，跌幅擴至１３﹒２％；首５月財收降０﹒３％，關稅降９﹒２

％，支出增４％；前５月廣東房地產開發投資３８７２億，同比降１７％；浙江首５月出口增９

﹒６％，全國出口增長貢獻率居首

北京發布１１項舉措支持電競業發展，最高獎勵３千萬

上海第五批次土拍６宗地塊收金逾２１２億元；上海樂高樂園今起試運，禁帶有轆行李箱可帶部

分食物

深圳城市更新項目重建成商品房，按比例配建保障房

Ｃ９１９增廣州來往鄭州航線，服務城市超１６個

官媒批盲卡盲盒商家誘青少年非理性消費，促加強監管

「５８同城」傳大裁員，受影響員工數量料近萬

宇樹科技增資１２５倍至３﹒６４億，近期完成Ｃ輪融資

抖音電商６１８成績表，超６萬個品牌成交額同比翻倍

三部門開新能源車安全會議指不得誇大宣傳，內捲競爭；官媒促整治車企互懟互黑亂象，隊友內

捲式競爭沒贏家

特斯拉在中國內地首個電網側儲能電站項目簽約

星動紀元超擬人服務機器人「星動Ｑ５」意向訂單超百單

網信辦整治ＡＩ技術濫用，處置３５００款違規ＡＩ產品

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒２％，軟銀創始人據悉尋求與台積電合作

軟銀創始人謀與台積電合作，在美打造１萬億美元ＡＩ中心

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《大國博弈》

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歐盟將禁止中國企業參與價值５００萬歐元以上醫療器械招標；外交部斥歐盟限制中企投標醫療

器械項目是雙重標準；王文濤與歐盟委員視頻會談，討論電動汽車反補貼案等

特朗普稱已簽令延長ＴｉｋＴｏｋ「不賣就禁」期限

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《國際要聞》

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中國外交部籲攜手推動以伊停火，助盡快恢復和平穩定

以總理表示無論美國是否加入，以軍都能摧毀伊朗核設施

加拿大總理指下月調整對美鋼鋁稅，是加是減還看特朗普

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《外圍經濟》

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澳洲國有基金陸續減持美債，擔憂特朗普關稅風險

ＩＭＦ警告歐洲面臨停滯風險，建議預算提高５０％

韓國股市連漲四周，綜合股指三年多來首破３０００點

特朗普攻伊舉棋未定，亞股窄幅波動，原油及美元受壓；６﹒５萬億美元期權海嘯殺到？美股或

迎最大三巫日；駿利亨德森指聯儲局按兵不動，但為今年降息保留空間；摩根大通指關稅戰未休

中東戰火又起，美經濟將受重擊

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《其他消息》

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夏寶龍第三日在港考察，早上與企業及商會代表會面

人行表示跨境支付通人民幣港幣可跨境匯款，實時到賬；金管局指跨境支付通推出初期兩地分別

有６家參與機構；中港跨境支付通周日推，港人北向匯款每日上限１萬元；銀行公會歡迎跨境支

付通啟動；滙豐成首批參與跨境支付通銀行，研更多應用範圍場景；中銀香港表示利用跨境支付

通推動離岸人民幣產品創新

社科院李揚建議在港發展離岸人民幣穩定幣

Ｗｅｂ ３﹒０數字文旅創新峰會開幕，熊貓文旅大使數字ＩＰ首發

丘應樺稱香港初創企業去年升一成至４７００間，創歷史新高

中大研究指港人北上未對香港本地消費造成擠壓，兩地消費偏好不同

東九龍智慧綠色集體運輸系統方案今刊憲，２０３３年前竣工

城規會討論西九文化區興建住宅，委員關注有違規劃原意；城規會批准西九文化區興建１９９５

伙私宅申請

簡樸房條例草案今刊憲，冀明年３月推行規管制度；業主組織指簡樸房認證費高須轉嫁租戶，料

一成經營者退場

政府推先導鼓勵酒店商廈改為學生宿舍，料大多毋須改地契或補地價；發展局擬准酒店商廈改裝

成學生宿舍，料大多毋須改地契或補地價；團結香港基金指政府擬准酒店商廈改裝學生宿舍屬權

宜之計

５月整體通脹率放緩至１﹒９％，略低於預期；５月破產呈請９４９宗按月升１７％，創５年新

高；香港首季國際收支錄８５４億元赤字

惠譽維持對內地及香港銀行業持「惡化」展望

發展局與中東地區就基建發展加強聯繫，並拜會當地官員

孫煜及郭珮芳再獲委任為港交所風險管理委員會成員，任期兩年；邱達根獲委任為科技園公司董

事局成員，任期兩年

羅淑佩稱啟德體育園接獲不少查詢，全運會料引１０萬旅客來港

高盛料今年６１８商品交易額增長一成，電商偏好京東快手

中原ＣＣＬ按周微升０﹒０２％，今年累跌１﹒４８％；一太指寫字樓市場現復甦信號，料今年

租金跌最多一成

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