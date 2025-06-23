《外圍焦點》美聯儲金融監管副主席發表講話，美公布ＰＭＩ等數據

《經濟通通訊社２３日專訊》市場上周五（２０日）關注伊朗與以色列的局勢發展，有聯儲

局官員稱或最早於７月開始減息，令大市好淡爭持。美股三大指數收市個別發展，道指升

３５﹒１６點或０﹒０８％，報４２２０６﹒８２點；標普５００指數跌１３﹒０３點或

０﹒２２％，報５９６７﹒８４點；納指跌９８﹒８６點或０﹒５１％，報１９４４７﹒４１點

。本周道指累升０﹒０２％，納指升０﹒２１％，標普５００指數下跌０﹒１５％。港股方面，

恆生指數收市報２３６８９，升１５８點或０﹒７％，成交１９８６億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚９：００ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德在歐洲議會經濟

與貨幣事務委員會舉行的聽證會作介紹性發言。１０：００ｐｍ，美聯儲金融監管副主席鮑曼就

貨幣政策和銀行業發表講話。２４日凌晨１：１０ａｍ，芝加哥聯儲總裁古爾斯比參加《密爾沃

基商業期刊》２０２５年年中展望會議的主持問答環節。



數據方面，今晚９：４５ｐｍ，美國公布６月製造業採購經理人指數，料由５２降至５１；

６月綜合採購經理人指數料由５３降至５２﹒１；６月服務業採購經理人指數料由５３﹒７降至

５２﹒９。１０：００ｐｍ，美國公布５月成屋銷售，料由４００萬降至３９５萬，月率跌幅料

由０﹒５％擴大至１﹒３％。（ｗａ）

