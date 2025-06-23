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23/06/2025 17:42

《外圍焦點》美聯儲金融監管副主席發表講話，美公布ＰＭＩ等數據

　　《經濟通通訊社２３日專訊》市場上周五（２０日）關注伊朗與以色列的局勢發展，有聯儲
局官員稱或最早於７月開始減息，令大市好淡爭持。美股三大指數收市個別發展，道指升
３５﹒１６點或０﹒０８％，報４２２０６﹒８２點；標普５００指數跌１３﹒０３點或
０﹒２２％，報５９６７﹒８４點；納指跌９８﹒８６點或０﹒５１％，報１９４４７﹒４１點
。本周道指累升０﹒０２％，納指升０﹒２１％，標普５００指數下跌０﹒１５％。港股方面，
恆生指數收市報２３６８９，升１５８點或０﹒７％，成交１９８６億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚９：００ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德在歐洲議會經濟
與貨幣事務委員會舉行的聽證會作介紹性發言。１０：００ｐｍ，美聯儲金融監管副主席鮑曼就
貨幣政策和銀行業發表講話。２４日凌晨１：１０ａｍ，芝加哥聯儲總裁古爾斯比參加《密爾沃
基商業期刊》２０２５年年中展望會議的主持問答環節。
　
　　數據方面，今晚９：４５ｐｍ，美國公布６月製造業採購經理人指數，料由５２降至５１；
６月綜合採購經理人指數料由５３降至５２﹒１；６月服務業採購經理人指數料由５３﹒７降至
５２﹒９。１０：００ｐｍ，美國公布５月成屋銷售，料由４００萬降至３９５萬，月率跌幅料
由０﹒５％擴大至１﹒３％。（ｗａ）

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