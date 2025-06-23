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23/06/2025 09:15

期指低開２６６點報２３２５５，國指期貨跌７８點報８４３７

　　《經濟通通訊社２３日專訊》期指低開２６６點報２３２５５，國指期貨低開７８點報
８４３７，科指期貨低開４４點報５０８２。

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