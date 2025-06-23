期指低開２６６點報２３２５５，國指期貨跌７８點報８４３７

《經濟通通訊社２３日專訊》期指低開２６６點報２３２５５，國指期貨低開７８點報
８４３７，科指期貨低開４４點報５０８２。
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23/06/2025 09:15
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23/06/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２４３２６１張增逾三萬七張
23/06/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１２２２５６張，增４３２張
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