即月期指最後交易價２３６５８升１３７點，低水３１點

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指最後交易價２３６５８，升１３７點，低水３１點，
暫成交８４４１８張。即月國指期貨最後交易價８５７８，升６３點，低水１９點，暫成交
８８１６４張。另外，即月科指期貨最後交易價５１７４，升４８點，低水１３點，暫成交
９３３１４張。
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23/06/2025 16:31
《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指最後交易價２３６５８，升１３７點，低水３１點，
暫成交８４４１８張。即月國指期貨最後交易價８５７８，升６３點，低水１９點，暫成交
８８１６４張。另外，即月科指期貨最後交易價５１７４，升４８點，低水１３點，暫成交
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