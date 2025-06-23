即月期指最後交易價２３６５８升１３７點，成交８４５２８張

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指最後交易價２３６５８，升１３７點，低水３１點，
成交８４５２８張。即月國指期貨最後交易價８５７８，升６３點，低水１９點，成交
８８１６３張。另外，即月科指期貨最後交易價５１７４，升４８點，低水１３點，成交
９５７５０張。
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23/06/2025 16:46
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上一篇新聞︰23/06/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２３６２２點，跌３６點，低水６７點
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23/06/2025 17:42 《外圍焦點》美聯儲金融監管副主席發表講話，美公布ＰＭＩ等數據
23/06/2025 15:10 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０１２﹒３跌５﹒７點
23/06/2025 09:15 期指低開２６６點報２３２５５，國指期貨跌７８點報８４３７
23/06/2025 09:10 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９９２﹒０，跌２６點
23/06/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１４１２４７張減３５０５張
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