即月期指最後交易價２３６５８升１３７點，成交８４５２８張

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指最後交易價２３６５８，升１３７點，低水３１點，

成交８４５２８張。即月國指期貨最後交易價８５７８，升６３點，低水１９點，成交

８８１６３張。另外，即月科指期貨最後交易價５１７４，升４８點，低水１３點，成交

９５７５０張。

