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23/06/2025 15:10

美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０１２﹒３跌５﹒７點

　　　　　　　　　　　　　　標普與美債孳息率最新行情
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　名稱　　　　　　１５：０１報價　　上日報價　　　　升╱跌　　升╱跌百分率
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
標普５００九月期貨　　　６０１２﹒２５　６０１８﹒００　－５﹒７５　－０﹒１０％
三十年期美國債券孳息率　４﹒９１８％　　　４﹒８９％　　　　　　　　　　　　　　
十年期美國債券孳息率　　４﹒３９８％　　　４﹒３８％　　　　　　　　　　　　　　
五年期美國債券孳息率　　３﹒９８５％　　　３﹒９６％　　　　　　　　　　　　　　
三年期美國債券孳息率　　３﹒８８３％　　　３﹒８６％　　　　　　　　　　　　　　
兩年期美國債券孳息率　　３﹒９２３％　　　３﹒９１％　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　黃金價格最新行情
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　名稱　　　　　　　１５：０１報價　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　本地倫敦金　３３５７﹒３６╱３３５７﹒６９
　　本地倫敦銀　　　３６﹒１０╱３６﹒１４　　
　　　九九金　　　　　　　３１４０５　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　上述報價只供參考用

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