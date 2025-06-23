美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０１２﹒３跌５﹒７點

標普與美債孳息率最新行情
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名稱 １５：０１報價 上日報價 升╱跌 升╱跌百分率
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標普５００九月期貨 ６０１２﹒２５ ６０１８﹒００ －５﹒７５ －０﹒１０％
三十年期美國債券孳息率 ４﹒９１８％ ４﹒８９％
十年期美國債券孳息率 ４﹒３９８％ ４﹒３８％
五年期美國債券孳息率 ３﹒９８５％ ３﹒９６％
三年期美國債券孳息率 ３﹒８８３％ ３﹒８６％
兩年期美國債券孳息率 ３﹒９２３％ ３﹒９１％
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黃金價格最新行情
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名稱 １５：０１報價
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本地倫敦金 ３３５７﹒３６╱３３５７﹒６９
本地倫敦銀 ３６﹒１０╱３６﹒１４
九九金 ３１４０５
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上述報價只供參考用
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