【夜期時段】即月期指最新報２３６２２點，跌３６點，低水６７點

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３６４５點，跌１３點，低水

４４點，最新報２３６２２點，跌３６點，低水６７點，合約成交７２７張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８５７８點，無升跌，低水１９點，最新報８５６９點，跌

９點，低水２８點，合約成交８６３張。

