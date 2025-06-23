【夜期時段】即月期指最新報２３６２２點，跌３６點，低水６７點

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３６４５點，跌１３點，低水
４４點，最新報２３６２２點，跌３６點，低水６７點，合約成交７２７張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８５７８點，無升跌，低水１９點，最新報８５６９點，跌
９點，低水２８點，合約成交８６３張。
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23/06/2025 17:20
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23/06/2025 16:31 即月期指最後交易價２３６５８升１３７點，低水３１點
23/06/2025 15:10 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０１２﹒３跌５﹒７點
23/06/2025 09:15 期指低開２６６點報２３２５５，國指期貨跌７８點報８４３７
23/06/2025 09:10 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９９２﹒０，跌２６點
23/06/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１４１２４７張減３５０５張
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