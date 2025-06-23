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23/06/2025 19:33

《再戰明天》拉加德發表講話，鮑威爾發表半年度幣策報告證詞

　　《經濟通通訊社２３日專訊》拉加德發表講話，及鮑威爾發表半年度幣策報告證詞，料為周
二（２４日）市場焦點。
　
　　各國重要經濟活動方面，夏季達沃斯論壇舉行（至２６日）。周二本港時間７：５０ａｍ，
日本央行公布６月１６－１７日政策會議的意見摘要。５：３０ｐｍ，英倫銀行貨幣政策委員會
外部委員格林在英國國家經濟社會研究院（ＮＩＥＳＲ）發表演講。晚上７：１５ｐｍ，歐洲央
行副總裁德金多斯發表講話。９：００ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德發表講話。９：１５ｐｍ，美
國克利夫蘭聯儲總裁哈瑪克在巴克萊－經濟政策研究中心（ＣＥＰＲ）貨幣政策論壇就貨幣政策
發表講話並參與論壇的專題小組討論；９：３５ｐｍ及９：５５ｐｍ，英倫銀行副總裁拉姆斯登
及歐洲央行執委連恩分別發表講話。１０：００ｐｍ，英倫銀行總裁貝利出席上議院經濟事務委
員會會議；同一時間，美聯儲主席鮑威爾在眾議院金融服務委員會發表半年度貨幣政策報告證詞

　
＊德國公布ＩＦＯ－企業信心指數，美國公布２０大城市房價指數＊
　
　　數據方面，周二（２４日）４：００ｐｍ（本港時間．下同），德國公布６月ＩＦＯ－企業
信心指數，料由８７﹒５升至８８﹒２。９：００ｐｍ，美國公布４月標普╱Ｃａｓｅ－
Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市房價指數，經季節調整月率跌幅料由０﹒１２％收窄至０﹒１％。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：金山科技工業（０００４０）、寶光實業（０００８４）
、中國旺旺（００１５１）、永發置業（００２８７）、文化傳信（００３４３）、維他奶國際
（００３４５）、大昌微綫集團（００５６７）、怡邦行控股（００５９９）、中港照相
（０１１２３）、譽燊豐控股（０２１３２）、金至尊集團（０２８８２）等。
　
　　另外，周三（２５日）晚１０：００ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾在參議院銀行、住房和城市事
務委員會發表半年度貨幣政策報告證詞。周五（２７日）８：３０ｐｍ，美國公布５月核心
ＰＣＥ物價指數。（ｗａ）

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