《日入而息》余偉文料初期批少量穩定幣牌照，藥捷首掛收高近八成

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

余偉文稱穩定幣發行人牌照門檻較高，料初期僅批出少量牌照；余偉文為穩定幣熱潮降溫，指不

是投資或投機工具

陳茂波料港家辦增至三千間，冀明年提交完善私募基金稅務條例草案

梁鳳儀稱理財通２﹒０結果滿意，冀短期公布新消息

瀾起科技據報聘請銀行安排香港上市，籌資７８億元

文遠知行據報已秘密提交香港上市申請

消息指Ａ股公司潤澤科技考慮在港上市

中國建築（０３３１１）等三家國企據報參與競買蘇伊士公司在華水務資產

農夫山泉（０９６３３）多個品牌登陸香港，逾３５００個銷售點上架

屯門海珠路住宅地本周五招標，８月８日截標

餓了麼、飛豬併入阿里中國電商事業群，從電商平台走向大消費平台

美團全面拓展即時零售業務：增閃購品類，Ｋｅｅｍａｒｔ沙特上線；美團優選即日起暫停接單

，今早剛宣布轉型升級探索社區零售新業態；美團優選退出部分虧損區域，承諾所有正式員工不

裁員

中國財政部據報考慮在澳門發行６０億元人民幣國債

李強簽國務院令：網絡平台每季上報經營者身份及收入

中國外交部表示與伊朗保持溝通，推動衝突降級；３１２５名中國公民已從伊朗安全撤離

特朗普暗示推翻伊朗政府，伊外長抵莫斯科見普京

路透表示美國官員指ＤＳ利用東南亞空殼公司獲取ＡＩ芯片

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指先跌後倒升１５８點收報２３６８９，地產股強勢新地升４％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬綜指收升０﹒６５％成交增半成，金融股撐市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元反彈上１﹒１５，維持低吸部署

歐元最新報１﹒１４７５╱７７，日圓最新報１４７﹒８５╱８６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

北京極智嘉通過港交所上市聆訊，去年虧損收窄

濰柴動力（０２３３８）旗下濰柴雷沃申港上市，去年多賺９﹒８％

科利實業（０１４５５）全年盈利升７﹒７％，連特息派３﹒５仙

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

消息指Ａ股公司潤澤科技考慮在港上市

農夫山泉（０９６３３）多個品牌登陸香港，逾３５００個銷售點上架

瀾起科技據報聘請銀行安排香港上市，籌資７８億元

「蘋果概念股」藍思科技通過港交所上市聆訊

中銀香港（０２３８８）完成「跨境支付通」首發交易

中國海油（００８８３）在廣東成立銷售公司，註冊資本５０億，含新能源車銷售

中基長壽科學（００７６７）遭愉和發出傳訊令狀，擬申索轉換可換股票據

中集安瑞科（０３８９９）首批歐洲訂製式製氫裝備交付海德氫能

京東健康廣州成立秒送茶飲公司，業務包括日用百貨銷售

三新股首掛，藥捷（０２６１７）指加速國際化，三花（０２０５０）稱助全球化發展；三花智

控上限定價首掛破發，開低逾７％每手蝕１５８

廣汽（０２２３８）馮興亞稱我們跟「車圈恒大」毫無關係

新世界（０００１７）滶晨累套現近６０億，周三先到先得賣４２伙

小鵬匯天回應杜超任ＣＦＯ：未來會有ＩＰＯ計劃

抖音上線ＡＩ飯搭子「探飯」，知情人士表示暫支持小程序

銀河通用機器人完成新一輪１１億元融資，寧德時代領投

哈囉進軍Ｒｏｂｏｔａｘｉ賽道，與螞蟻、寧德（０３７５０）成立智能科技公司

宏利表示遷冊反映對香港全球金融中心地位的信心

小米（０１８１０）首款ＳＵＶ ＹＵ７汽車將於本周四晚７點正式發布

恒生為榮利營造提供全港首筆噪音緩解綠色貸款

淘寶閃購聯合餓了麼日訂單數超６０００萬，零售訂單增１７９％；菜鳥打通中東海灣六國互發

包裹跨境物流網絡，最快３天送達；餓了麼、飛豬併入阿里中國電商事業群，從電商平台走向大

消費平台

美團全面拓展即時零售業務：增閃購品類，Ｋｅｅｍａｒｔ沙特上線；美團優選即日起暫停接單

，今早剛宣布轉型升級探索社區零售新業態；美團優選退出部分虧損區域，承諾所有正式員工不

裁員

燕之屋（０１４９７）擬於公開市場以不多於１億元購回Ｈ股

美亞控股（０１１１６）周五起以「慧源同創科技」買賣

華榮能源（０１１０１）接獲聯交所復牌指引，繼續停牌

中國軟件國際（００３５４）與硅基流動達成戰略合作協議

信銀國際推美元定存優惠，６個月高達４﹒０５厘

富豪西營盤尚瓏昨日沽出７４伙，套現逾５億元

百度文心快碼發布ＡＩ編程，首創設計稿、圖片一鍵轉代碼

天津港發展（０３３８２）附屬轉讓資產予京津冀物流，涉１﹒６億人幣

帝王國際投資（００９２８）與湖北碼鏈訂立戰略合作框架協議，發展酒類業務

螞蟻銀行夥安本投資推低風險收益基金

第一太平（００１４２）料不遲於１０月底分拆Ｍａｙｎｉｌａｄ在菲律賓上市

鼎益豐（００６１２）兩執董將退任，無法進行主要業務，申６月３０日起停牌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中通快遞成立航空公司，擬做航空貨運

王小洪浙江調研：加強海外利益保護，促進外貿穩增

中紀委明確公職人員違規吃喝標準：親友聚餐沒問題

俄總統助理表示普京８月３１起訪問中國４天

安克召回７款移動電源，一電芯廠３Ｃ認證被撤銷

全國人大表示修改完善治理平台「內捲式」競爭規定

吉利李書福退出銘泰投資發展集團，新增李胥兵為股東

人行２２０５億逆回購利率持平，淨回籠２１５億

丁薛祥晤普京，稱中俄應以全面戰略協作捍衛國際道義

廣州商貿型等３０個國家物流樞紐納入發改委建設名單

藥監局表示支持高端醫療器械創新發展，將優化審批程序

金監總局修訂市場風險定義，不包括銀行帳簿利率風險

成都住建局「房產超市」上線，主售新樓盤沒有中間商

達沃斯論壇明日起天津舉辦，李強將出席開幕式

杭州表示可用公積金直付購房首付款，全程支持線上辦理

上海利率自律機制：強化政策執行力度，防「內捲」

５月人幣全球支付佔比降至２﹒８９％，排名跌至第六

華為聯合軟通動力、道和通泰等探索具身智能落地

李強簽國務院令：網絡平台每季上報經營者身份及收入

內地家用電冰箱能效新國標明年６月起實施

首５月全國發電裝機容量３６億千瓦，同比增近１９％

清華大學指有人冒認院長，當事人駁清大不是清華大學

國資委據報要求地產央企避免公開發行債券違約

前公安部反恐專員劉躍進受賄１﹒２億，一審判死緩

汽車經銷商會籲車企優化政策，返利兌現期縮至３０天

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收跌１﹒４％，報２１７３２﹒０２點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中東戰火》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國外交部表示與伊朗保持溝通，推動衝突降級；３１２５名中國公民已從伊朗安全撤離

特朗普暗示推翻伊朗政府，伊外長抵莫斯科見普京

英航星航取消前往杜拜航班，逾３０００中東航班取消

鋁價創３個月新高，投資者擔憂中東局勢升級

高盛表示霍爾木茲海峽被封，國際油價恐突破１１０美元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國際要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

敘利亞東正教堂遭自殺式襲擊，逾２０人死６０多人傷

日本否認美國逼其提高國防開支，石破茂拒赴北約峰會

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日圓兌美元匯率跌破１４７，為５月１４日以來首次

美國晶片制造商Ｗｏｌｆｓｐｅｅｄ擬申請破產重組

路透表示美國官員指ＤＳ利用東南亞空殼公司獲取ＡＩ芯片

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

新民黨表示國安法帶給香港正面力量，教育和防範至關重要

夏寶龍稱行政長官要順應發展潮流，主動識變應變求變

李家超稱夏寶龍與不同界別會面，肯定特區政府的工作

麥美娟稱建築物管理修訂條例下月實施，四區推聯廈聯管試驗計劃

梁鳳儀稱理財通２﹒０結果滿意，冀短期公布新消息

陳茂波稱研擴跨境理財通產品及額度，開拓上海等新地域；陳茂波料港家辦增至三千間，冀明年

提交完善私募基金稅務條例草案；陳茂波稱香港經濟展現韌性，ＧＤＰ連續９個季度保持增長

何永賢稱簡樸房業主愈早登記愈著數，料未來劏房租金不會大幅上升

余偉文稱穩定幣發行人牌照門檻較高，料初期僅批出少量牌照

陳美寶稱二號客運大樓料明年３月投入運作，年底推網約車立法框架

財庫局就加強規管持牌放債人展開公眾諮詢，旨在處理過度借貸問題

據報「數據峰會」７月底舉行，金管局表示正與參與各方積極籌備

法興料中國今年ＧＤＰ增長４﹒６％，建議超配中國及韓國市場

陶冬稱香港光靠金融難以維持經濟繁榮，需要新增長引擎

無人駕駛巴士昨禁區相撞，機管局表示即時停用已作檢查

沙特航空貨運夥ＴＡＭ Ｇｒｏｕｐ成立合營，拓大中華及亞太市場

ＧＵＭ表示６月上半月強積金人均暫賺３６４１元

香港會計師公會與澳洲會計師公會續簽相互承認協議

高瓴資本據報有意收購星巴克中國業務，估值約５０億至６０億美元

屯門海珠路住宅地本周五招標，８月８日截標

中原十大周末成交９宗，按周回落１０％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

