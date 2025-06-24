《外圍焦點》拉加德發表講話，鮑威爾發表半年度幣策報告證詞

《經濟通通訊社２４日專訊》美國上周末空襲伊朗核設施後，伊朗的反應較市場預期克制及

溫和，美股三大指數昨日（２３日）收市報升。道指升３７４﹒９６點或０﹒８９％，報

４２５８１﹒７８點；標普５００指數升５７﹒３３點或０﹒９６％，報６０２５﹒１７點；納

指升１８３﹒５６點或０﹒９４％，報１９６３０﹒９７點。港股方面，恆生指數收市報

２４１７７，升４８７點或２﹒１％，成交２４０５億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚７：１５ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。

９：００ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德發表講話。９：１５ｐｍ，美國克利夫蘭聯儲總裁哈瑪克在

巴克萊－經濟政策研究中心（ＣＥＰＲ）貨幣政策論壇就貨幣政策發表講話並參與論壇的專題小

組討論；９：３５ｐｍ及９：５５ｐｍ，英倫銀行副總裁拉姆斯登及歐洲央行執委連恩分別發表

講話。１０：００ｐｍ，英倫銀行總裁貝利出席上議院經濟事務委員會會議；同一時間，美聯儲

主席鮑威爾在眾議院金融服務委員會發表半年度貨幣政策報告證詞。１１：４０ｐｍ，英倫銀行

召開有關１９２５年回歸金本位的會議，英倫銀行首席經濟學家皮爾作為小組成員發言。２５日

凌晨１２：３０ａｍ，紐約聯儲總裁威廉姆斯發表講話。１：４５ａｍ，明尼亞波利斯聯邦儲備

銀行總裁卡什卡利參加一個商會的談話。２：０５ａｍ，波士頓聯儲銀行總裁柯林斯發表講話。



數據方面，今晚９：００ｐｍ，美國公布４月標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市

房價指數，經季節調整月率料維持不變。（ｗａ）

