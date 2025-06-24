期指高開１３７點報２３７９５，國指期貨升５６點報８６３４

《經濟通通訊社２４日專訊》期指高開１３７點報２３７９５，國指期貨高開５６點報
８６３４，科指期貨高開３３點報５２０７。
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24/06/2025 09:15
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24/06/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０８８１１張減逾三萬四張
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23/06/2025 19:32 《日入而息》余偉文料初期批少量穩定幣牌照，藥捷首掛收高近八成
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