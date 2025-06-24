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24/06/2025 09:15

期指高開１３７點報２３７９５，國指期貨升５６點報８６３４

　　《經濟通通訊社２４日專訊》期指高開１３７點報２３７９５，國指期貨高開５６點報
８６３４，科指期貨高開３３點報５２０７。

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