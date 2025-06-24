即月期指最後交易價２４１５３升４９５點，低水２４點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指最後交易價２４１５３，升４９５點，低水２４點，
暫成交１３６６７６張。即月國指期貨最後交易價８７４５，升１６７點，低水１５點，暫成交
１９３９５４張。另外，即月科指期貨最後交易價５２８６，升１１２點，低水１２點，暫成交
１５４５４７張。
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24/06/2025 16:31
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24/06/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０８８１１張減逾三萬四張
24/06/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１１８６７３張，減３５８３張
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