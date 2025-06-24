即月期指最後交易價２４１５３升４９５點，低水２４點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指最後交易價２４１５３，升４９５點，低水２４點，

暫成交１３６６７６張。即月國指期貨最後交易價８７４５，升１６７點，低水１５點，暫成交

１９３９５４張。另外，即月科指期貨最後交易價５２８６，升１１２點，低水１２點，暫成交

１５４５４７張。

