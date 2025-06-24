即月期指最後交易價２４１５３升４９５點，成交１３６６７６張

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指最後交易價２４１５３，升４９５點，低水２４點，
成交１３６６７６張。即月國指期貨最後交易價８７４５，升１６７點，低水１５點，成交
１９５５８１張。另外，即月科指期貨最後交易價５２８６，升１１２點，低水１２點，成交
１５４５４７張。
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24/06/2025 16:46
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上一篇新聞︰24/06/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２４１７６點，升２３點，低水１點
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24/06/2025 15:09 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１３５﹒３升逾５８點
24/06/2025 09:15 期指高開１３７點報２３７９５，國指期貨升５６點報８６３４
24/06/2025 09:07 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１０８﹒３升逾３１點
24/06/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１３２６７８張減８５６９張
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