美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１３５﹒３升逾５８點

標普與美債孳息率最新行情
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名稱 １５：０１報價 上日報價 升╱跌 升╱跌百分率
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標普５００九月期貨 ６１３５﹒２５ ６０７７﹒００ ５８﹒２５ ０﹒９６％
三十年期美國債券孳息率 ４﹒８６５％ ４﹒８６％
十年期美國債券孳息率 ４﹒３２５％ ４﹒３２％
五年期美國債券孳息率 ３﹒８９２％ ３﹒８９％
三年期美國債券孳息率 ３﹒７８６％ ３﹒７８％
兩年期美國債券孳息率 ３﹒８４８％ ３﹒８３％
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黃金價格最新行情
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名稱 １５：０１報價
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本地倫敦金 ３３２５﹒３３╱３３２５﹒６２
本地倫敦銀 ３６﹒０８╱３６﹒１２
九九金 ３１０７０
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上述報價只供參考用
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