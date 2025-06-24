  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
期貨新聞

24/06/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２４１７６點，升２３點，低水１點

　　《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４１６８點，升１５點，低水９
點，最新報２４１７６點，升２３點，低水１點，合約成交３３１張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８７４２點，跌３點，低水１８點，最新報８７５１點，升
６點，低水９點，合約成交２５７張。

【說說心理話】被剝奪的哀傷：偶像離世不可以傷心嗎？小朋友不能參加喪禮？專家分享「好好告別」、「好好掛住」的重要性► 即睇

返回期貨新聞

上一篇新聞︰24/06/2025 17:34  《外圍焦點》拉加德發表講話，鮑威爾發表半年度幣策報告證詞

下一篇新聞︰24/06/2025 16:46  即月期指最後交易價２４１５３升４９５點，成交１３６６７６張

其他期貨新聞
More

24/06/2025 16:31  即月期指最後交易價２４１５３升４９５點，低水２４點

24/06/2025 15:09  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１３５﹒３升逾５８點

24/06/2025 09:15  期指高開１３７點報２３７９５，國指期貨升５６點報８６３４

24/06/2025 09:07  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１０８﹒３升逾３１點

24/06/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１３２６７８張減８５６９張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

大中東計劃進入終章，最後一枚釘子將被拔除？

24/06/2025 13:19

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，創興南商上調港元短期存息，建行亞...

22/06/2025 10:55

貨幣攻略

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處