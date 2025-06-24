【夜期時段】即月期指最新報２４１７６點，升２３點，低水１點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４１６８點，升１５點，低水９

點，最新報２４１７６點，升２３點，低水１點，合約成交３３１張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８７４２點，跌３點，低水１８點，最新報８７５１點，升

６點，低水９點，合約成交２５７張。

