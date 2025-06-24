【夜期時段】即月期指最新報２４１７６點，升２３點，低水１點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４１６８點，升１５點，低水９
點，最新報２４１７６點，升２３點，低水１點，合約成交３３１張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８７４２點，跌３點，低水１８點，最新報８７５１點，升
６點，低水９點，合約成交２５７張。
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24/06/2025 17:20
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24/06/2025 16:31 即月期指最後交易價２４１５３升４９５點，低水２４點
24/06/2025 15:09 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１３５﹒３升逾５８點
24/06/2025 09:15 期指高開１３７點報２３７９５，國指期貨升５６點報８６３４
24/06/2025 09:07 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１０８﹒３升逾３１點
24/06/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１３２６７８張減８５６９張
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