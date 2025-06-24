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24/06/2025 19:34

《再戰明天》鮑威爾發表半年度幣策報告證詞，美國公布新屋銷售

　　《經濟通通訊社２４日專訊》鮑威爾發表半年度幣策報告證詞，及美國公布新屋銷售，料為
周三（２５日）市場焦點。
　
＊堪薩斯城聯儲總裁發表演講，澳洲公布ＣＰＩ＊
　
　　各國重要經濟活動方面，英倫銀行的中央銀行業務研究中心（ＣＣＢＳ）會議舉行（至２６
日）。周三本港時間８：１５ａｍ，堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁施密德就經濟前景發表演講。
９：００ａｍ，日本央行審議委員田村直樹在與福島當地領袖的會議發表講話；同一時間，中國
財政部部長藍佛安在亞投行第十屆理事會年會發表講話。４：４５ｐｍ，英倫銀行副總裁隆巴爾
代利在英倫銀行和跨境研究中心智庫組織的貨幣政策會議致開幕詞；５：００ｐｍ，英倫銀行首
席經濟學家皮爾主持主題演講。晚上１０：００ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾在參議院銀行、住房和
城市事務委員會發表半年度貨幣政策報告證詞。
　
　　數據方面，周三（２５日）９：３０ａｍ（本港時間．下同），澳洲公布５月消費者物價指
數，年率升幅料由２﹒４％收窄至２﹒３％。１：００ｐｍ，日本公布４月同時指標；４月領先
指標。２：００ｐｍ，日本公布５月工具機訂單。１０：００ｐｍ，美國公布５月新屋銷售，料
由７４﹒３萬降至６９﹒４萬，月率料由１０﹒９％逆轉至下滑６﹒７％。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：遠東酒店實業（０００３７）、慕詩國際（００１３０）
、安全貨倉（００２３７）、億都（國際控股）（００２５９）、蒙古能源（００２７６）、長
江製衣（００２９４）、ＹＧＭ貿易（００３７５）、有利集團（００４０６）、開明投資
（００７６８）、現代健康科技（００９１９）、民生國際（００９３８）、世紀娛樂國際
（００９５９）、嘉利國際（０１０５０）、清晰醫療（０１４０６）、津上機床中國
（０１６５１）、德林控股（０１７０９）、歐化（０１７１１）、醫渡科技（０２１５８）、
中國動向（０３８１８）等。（ｗａ）

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