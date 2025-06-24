《日入而息》維他奶多賺逾倍兼增派息，螞蟻減持眾安套現６﹒５億

《今天重點》

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維他奶（００３４５）全年純利升１﹒０２倍至２﹒３５億元，息增至１０﹒２仙；全年香港業

務經營溢利升２４％，毛利率升至５１﹒３％；今年無減價計劃，回購股份助提升股東回報

螞蟻減持眾安在綫（０６０６０）套現６﹒５億元，螞蟻：不影響業務合作

凱基料美聯儲第四季度減息２５個基點，美股今年出現熊市機率不高；上調今年恒指目標價至２

５５００點，看好６板塊，推薦１３股

新地（０００１７）ＮＯＶＯ ＬＡＮＤ ３Ａ首推１０８伙，入場３００萬起

習近平在京會見新加坡總理黃循財；習近平晤黃循財稱中新要打造數字經濟等標誌性成果

人行４０６５億逆回購利率持平，放水２０９２億元；將出台推動金融數字化智能化轉型政策文

件；人行預告明日續做３０００億ＭＬＦ，增量１１８０億

停火不到兩小時，以色列稱伊朗發射導彈，並矢言報復；杜拜機場在短暫停運後已全面恢復營運

；卡塔爾航空ＱＲ８１５航班取消，其他航班正常運作；特朗普稱「停火現已生效，請不要違反

！」；萬斯稱無意顛覆伊朗政權，希望德黑蘭不要恢復核計劃；以色列伊朗同意停火，中方表示

對話談判是解決問題正道

大班麵包西餅宣布即日起結業；大班西餅結業，工會接逾１２０名員工求助料涉款逾二千萬元；

孫玉菡稱大班餅店結業，勞工處暫收８２員工求助料涉款千萬元

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《即日市況》

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恒指午後持穩收升４８７點報２４１７７，中資金融、港交所造好

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《深滬股市》

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滬綜指收升１﹒１５％企穩三千四，成交大增２６％

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《美元匯價》

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若聯儲提早降息，美匯下行風險仍較大

歐元最新報１﹒１６０８╱１１，日圓最新報１４４﹒９７╱９８

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《公司業績》

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中港照相（０１１２３）全年盈轉虧２３１﹒６萬元，不派息

中國旺旺（００１５１）全年純利升８﹒６％至４３﹒４億人幣，息２﹒０４美仙

維他奶（００３４５）全年純利升１﹒０２倍至２﹒３５億元，息增至１０﹒２仙；全年香港業

務經營溢利升２４％，毛利率升至５１﹒３％；今年無加價計劃，回購股份助提升股東回報

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《公司資訊》

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山金國際據報選定數家投銀為其準備香港上市事宜

斯坦德機器人遞表香港上市，料成工業具身智能第一股

傳穎通控股（０６８８３）招股價定於２﹒８８元

永旺（００９８４）續租天河城購物中心商舖，總租金逾１億人幣

據報中國投資者４月以來逐步減持騰訊（００７００）

雷軍稱小米（０１８１０）ＹＵ７共九種顏色，目標挑戰特斯拉Ｍｏｄｅｌ Ｙ

柬埔寨加華銀行與淘寶建立戰略合作夥伴關係，提升消費者網購體驗

新世界（０００１７）柏傲莊周五先到先得賣２６伙，部分提價４％

藥捷安康（０２６１７）上市次日升５％，新藥獲ＦＤＡ快速通道認證

京東物流（０２６１８）開始招募全職騎手，參與京東外賣配送服務

舜宇（０２３８２）委任倪文軍為執行董事，自下月１日起生效

創新奇智（０２１２１）與擎朗智能簽署戰略合作協議

中國旺旺（００１５１）斥逾７億台幣向大股東購買高雄市物業

曹操出行（０２６４３）暗盤報３４﹒５元，低招股價近１８％

香江電器（０２６１９）暗盤報２﹒７元，低招股價近６％

中海油（００８８３）簽署哈薩克斯坦Ｚｈｙｌｙｏｉ區塊油氣勘探與生產合同

澳博（００８８０）５月９個衛星場總殺數１０億澳門元，按月升５﹒８％

新地（０００１７）ＮＯＶＯ ＬＡＮＤ ３Ａ首推１０８伙，入場３００萬起

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《中國要聞》

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習近平在京會見新加坡總理黃循財；習近平晤黃循財稱中新要打造數字經濟等標誌性成果

天安門廣場９月３日閱兵式，展示國產現役主戰裝備

廣東落實異地公積金貸款、異地購房提取公積金政策；落實外貿轉內銷政策，支持電商設專區；

廣州市政府與滴滴簽約，深化自動駕駛等領域務實合作

深圳證監局通報私募亂象，算命人士同一場所「辦公」

藍佛安稱用好更加積極財策，全力鞏固經濟發展基本面

大灣區內地９市首５月進出口增４﹒４％，優於全國水平

人社部指個人養老金領取時本金和投資收益均３％納稅

人行４０６５億逆回購利率持平，放水２０９２億元；將出台推動金融數字化智能化轉型政策文

件；人行預告明日續做３０００億ＭＬＦ，增量１１８０億

恒生中國行長吳威任職資格獲金監總局上海監管局核准

商務部組織千縣萬鎮新能源車消費季，推汽車換「能」；官媒指十多個地區暫停汽車置換補貼申

請，下半年重啟

賽力斯問界進軍澳門市場，在澳門推出Ｍ５及Ｍ９兩大車型

央視揭「高端醬香老酒」造假，貴州仁懷展開專項整治

蘋果指定產品可享國家補貼最高２千元，僅限京滬地區

星巴克發聲明澄清目前並未考慮全面出售其中國業務

華為新款電腦搭載舊芯片，美制裁阻半導體技術發展

２０２５新財富創富榜，張一鳴奪首富，梁文鋒首上榜

雅戈爾出售中信股份等金融資產，累計４１﹒７５億

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《寶島快訊》

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台股收漲２％，報２２１８８﹒７６點

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《大國博弈》

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生產芬太尼化學品加強管控，外交部指中國禁毒最嚴格；凱基指中美關係將在「時鬆時緊」新常

態中持續博弈

商務部指歐盟再築保護主義壁壘，中方堅決反對

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《國際要聞》

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停火不到兩小時，以色列稱伊朗發射導彈，並矢言報復；杜拜機場在短暫停運後已全面恢復營運

；卡塔爾航空ＱＲ８１５航班取消，其他航班正常運作；特朗普稱「停火現已生效，請不要違反

！」；萬斯稱無意顛覆伊朗政權，希望德黑蘭不要恢復核計劃；以色列伊朗同意停火，中方表示

對話談判是解決問題正道

美國聯邦法官叫停禁止留學生入境的命令；鮑威爾將赴美國國會作證，說明不降息原因

印度官員指印美兩國希望在７月最後期限前達成貿易協議

日本首席貿易談判代表指日美在協調下一輪談判時間安排

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《外圍經濟》

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以伊停火，歐洲斯托克５０指數上漲近２％

韓國股市大漲近３％突破３１００點，創近四年新高

美國６月服務業ＰＭＩ初值達５３﹒１，高於預期；聯儲局理事沃勒釋放減息信號，最快或於７

月決定；美國國債全線上漲，官員鴿派言論和避險買盤形成提振

亞馬遜擬未來３年在英國投資５４０億美元

黃仁勳按計劃減持英偉達股票，兩天套現１４４０萬美元

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《其他消息》

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李家超稱對精進採取措施確保工程安全，冀接手公司聘現有工人；以伊外遊警示提升至黑色，２

０名港人已離開

兩無人駕駛巴士機場禁區內碰撞，其中一條路線昨天傍晚已恢復運行；機場無人駕駛巴士相撞，

李家超指重視事件，已要求機管局深入調查

張國鈞率跨專業代表團到廣州助內企借香港出海

張翔稱港大收逾百美國轉校申請，盼港大躋身全球前十院校

大班麵包西餅宣布即日起結業；大班西餅結業，工會接逾１２０名員工求助料涉款逾二千萬元；

孫玉菡稱大班餅店結業，勞工處暫收８２員工求助料涉款千萬元

凱基料美聯儲第四季度減息２５個基點，美股今年出現熊市機率不高；上調今年恒指目標價至２

５５００點，看好６板塊，推薦１３股

市傳藍思科技１﹒６３億購觀塘甲廈頂層天台戶

龍家昇Ｌａｂｕｂｕ畫作１４０萬人幣成交，刷新個人作品拍賣紀錄

屋宇署４月批出１０份建築圖及１４份入伙紙

美聯指核心街舖空置率創４年半新高，結業率疫情新高

陳茂波稱樓市高位回落為有序調整，樓市現已穩住

何永賢訪京將拜訪港澳辦，並出席亞太住房研究網絡大會

甯漢豪稱改裝學生宿舍先導計劃獲很多商廈業主查詢

申訴專員全面調查物監局處理及回覆巿民投訴的程序和機制

盧寵茂歡迎中成藥過渡性註冊制度結束

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