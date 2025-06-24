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期貨新聞

24/06/2025 19:33

《日入而息》維他奶多賺逾倍兼增派息，螞蟻減持眾安套現６﹒５億

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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維他奶（００３４５）全年純利升１﹒０２倍至２﹒３５億元，息增至１０﹒２仙；全年香港業
務經營溢利升２４％，毛利率升至５１﹒３％；今年無減價計劃，回購股份助提升股東回報　　
螞蟻減持眾安在綫（０６０６０）套現６﹒５億元，螞蟻：不影響業務合作　　　　　　　　　
凱基料美聯儲第四季度減息２５個基點，美股今年出現熊市機率不高；上調今年恒指目標價至２
５５００點，看好６板塊，推薦１３股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新地（０００１７）ＮＯＶＯ　ＬＡＮＤ　３Ａ首推１０８伙，入場３００萬起　　　　　　　
習近平在京會見新加坡總理黃循財；習近平晤黃循財稱中新要打造數字經濟等標誌性成果　　　
人行４０６５億逆回購利率持平，放水２０９２億元；將出台推動金融數字化智能化轉型政策文
件；人行預告明日續做３０００億ＭＬＦ，增量１１８０億　　　　　　　　　　　　　　　　
停火不到兩小時，以色列稱伊朗發射導彈，並矢言報復；杜拜機場在短暫停運後已全面恢復營運
；卡塔爾航空ＱＲ８１５航班取消，其他航班正常運作；特朗普稱「停火現已生效，請不要違反
！」；萬斯稱無意顛覆伊朗政權，希望德黑蘭不要恢復核計劃；以色列伊朗同意停火，中方表示
對話談判是解決問題正道　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大班麵包西餅宣布即日起結業；大班西餅結業，工會接逾１２０名員工求助料涉款逾二千萬元；
孫玉菡稱大班餅店結業，勞工處暫收８２員工求助料涉款千萬元　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
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　　恒指午後持穩收升４８７點報２４１７７，中資金融、港交所造好
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　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬綜指收升１﹒１５％企穩三千四，成交大增２６％
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　若聯儲提早降息，美匯下行風險仍較大　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒１６０８╱１１，日圓最新報１４４﹒９７╱９８
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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中港照相（０１１２３）全年盈轉虧２３１﹒６萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　　　
中國旺旺（００１５１）全年純利升８﹒６％至４３﹒４億人幣，息２﹒０４美仙　　　　　　
維他奶（００３４５）全年純利升１﹒０２倍至２﹒３５億元，息增至１０﹒２仙；全年香港業
務經營溢利升２４％，毛利率升至５１﹒３％；今年無加價計劃，回購股份助提升股東回報　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　山金國際據報選定數家投銀為其準備香港上市事宜　　　　　　　　　　　　　
　　斯坦德機器人遞表香港上市，料成工業具身智能第一股　　　　　　　　　　　
　　傳穎通控股（０６８８３）招股價定於２﹒８８元　　　　　　　　　　　　　
　　永旺（００９８４）續租天河城購物中心商舖，總租金逾１億人幣　　　　　　
　　據報中國投資者４月以來逐步減持騰訊（００７００）　　　　　　　　　　　
　　雷軍稱小米（０１８１０）ＹＵ７共九種顏色，目標挑戰特斯拉Ｍｏｄｅｌ　Ｙ
　　柬埔寨加華銀行與淘寶建立戰略合作夥伴關係，提升消費者網購體驗　　　　　
　　新世界（０００１７）柏傲莊周五先到先得賣２６伙，部分提價４％　　　　　
　　藥捷安康（０２６１７）上市次日升５％，新藥獲ＦＤＡ快速通道認證　　　　
　　京東物流（０２６１８）開始招募全職騎手，參與京東外賣配送服務　　　　　
　　舜宇（０２３８２）委任倪文軍為執行董事，自下月１日起生效　　　　　　　
　　創新奇智（０２１２１）與擎朗智能簽署戰略合作協議　　　　　　　　　　　
　　中國旺旺（００１５１）斥逾７億台幣向大股東購買高雄市物業　　　　　　　
　　曹操出行（０２６４３）暗盤報３４﹒５元，低招股價近１８％　　　　　　　
　　香江電器（０２６１９）暗盤報２﹒７元，低招股價近６％　　　　　　　　　
　　中海油（００８８３）簽署哈薩克斯坦Ｚｈｙｌｙｏｉ區塊油氣勘探與生產合同
　　澳博（００８８０）５月９個衛星場總殺數１０億澳門元，按月升５﹒８％　　
　　新地（０００１７）ＮＯＶＯ　ＬＡＮＤ　３Ａ首推１０８伙，入場３００萬起
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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習近平在京會見新加坡總理黃循財；習近平晤黃循財稱中新要打造數字經濟等標誌性成果　　　
天安門廣場９月３日閱兵式，展示國產現役主戰裝備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣東落實異地公積金貸款、異地購房提取公積金政策；落實外貿轉內銷政策，支持電商設專區；
廣州市政府與滴滴簽約，深化自動駕駛等領域務實合作　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深圳證監局通報私募亂象，算命人士同一場所「辦公」　　　　　　　　　　　　　　　　　　
藍佛安稱用好更加積極財策，全力鞏固經濟發展基本面　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大灣區內地９市首５月進出口增４﹒４％，優於全國水平　　　　　　　　　　　　　　　　　
人社部指個人養老金領取時本金和投資收益均３％納稅　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行４０６５億逆回購利率持平，放水２０９２億元；將出台推動金融數字化智能化轉型政策文
件；人行預告明日續做３０００億ＭＬＦ，增量１１８０億　　　　　　　　　　　　　　　　
恒生中國行長吳威任職資格獲金監總局上海監管局核准　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務部組織千縣萬鎮新能源車消費季，推汽車換「能」；官媒指十多個地區暫停汽車置換補貼申
請，下半年重啟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
賽力斯問界進軍澳門市場，在澳門推出Ｍ５及Ｍ９兩大車型　　　　　　　　　　　　　　　　
央視揭「高端醬香老酒」造假，貴州仁懷展開專項整治　　　　　　　　　　　　　　　　　　
蘋果指定產品可享國家補貼最高２千元，僅限京滬地區　　　　　　　　　　　　　　　　　　
星巴克發聲明澄清目前並未考慮全面出售其中國業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
華為新款電腦搭載舊芯片，美制裁阻半導體技術發展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２０２５新財富創富榜，張一鳴奪首富，梁文鋒首上榜　　　　　　　　　　　　　　　　　　
雅戈爾出售中信股份等金融資產，累計４１﹒７５億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收漲２％，報２２１８８﹒７６點
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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生產芬太尼化學品加強管控，外交部指中國禁毒最嚴格；凱基指中美關係將在「時鬆時緊」新常
態中持續博弈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務部指歐盟再築保護主義壁壘，中方堅決反對　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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停火不到兩小時，以色列稱伊朗發射導彈，並矢言報復；杜拜機場在短暫停運後已全面恢復營運
；卡塔爾航空ＱＲ８１５航班取消，其他航班正常運作；特朗普稱「停火現已生效，請不要違反
！」；萬斯稱無意顛覆伊朗政權，希望德黑蘭不要恢復核計劃；以色列伊朗同意停火，中方表示
對話談判是解決問題正道　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國聯邦法官叫停禁止留學生入境的命令；鮑威爾將赴美國國會作證，說明不降息原因　　　　
印度官員指印美兩國希望在７月最後期限前達成貿易協議　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本首席貿易談判代表指日美在協調下一輪談判時間安排　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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以伊停火，歐洲斯托克５０指數上漲近２％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
韓國股市大漲近３％突破３１００點，創近四年新高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國６月服務業ＰＭＩ初值達５３﹒１，高於預期；聯儲局理事沃勒釋放減息信號，最快或於７
月決定；美國國債全線上漲，官員鴿派言論和避險買盤形成提振　　　　　　　　　　　　　　
亞馬遜擬未來３年在英國投資５４０億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
黃仁勳按計劃減持英偉達股票，兩天套現１４４０萬美元　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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李家超稱對精進採取措施確保工程安全，冀接手公司聘現有工人；以伊外遊警示提升至黑色，２
０名港人已離開　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
兩無人駕駛巴士機場禁區內碰撞，其中一條路線昨天傍晚已恢復運行；機場無人駕駛巴士相撞，
李家超指重視事件，已要求機管局深入調查　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
張國鈞率跨專業代表團到廣州助內企借香港出海　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
張翔稱港大收逾百美國轉校申請，盼港大躋身全球前十院校　　　　　　　　　　　　　　　　
大班麵包西餅宣布即日起結業；大班西餅結業，工會接逾１２０名員工求助料涉款逾二千萬元；
孫玉菡稱大班餅店結業，勞工處暫收８２員工求助料涉款千萬元　　　　　　　　　　　　　　
凱基料美聯儲第四季度減息２５個基點，美股今年出現熊市機率不高；上調今年恒指目標價至２
５５００點，看好６板塊，推薦１３股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市傳藍思科技１﹒６３億購觀塘甲廈頂層天台戶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
龍家昇Ｌａｂｕｂｕ畫作１４０萬人幣成交，刷新個人作品拍賣紀錄　　　　　　　　　　　　
屋宇署４月批出１０份建築圖及１４份入伙紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美聯指核心街舖空置率創４年半新高，結業率疫情新高　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳茂波稱樓市高位回落為有序調整，樓市現已穩住　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
何永賢訪京將拜訪港澳辦，並出席亞太住房研究網絡大會　　　　　　　　　　　　　　　　　
甯漢豪稱改裝學生宿舍先導計劃獲很多商廈業主查詢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
申訴專員全面調查物監局處理及回覆巿民投訴的程序和機制　　　　　　　　　　　　　　　　
盧寵茂歡迎中成藥過渡性註冊制度結束　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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24/06/2025 15:09  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１３５﹒３升逾５８點

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