即月期指最後交易價２４４７０升３１７點，低水５點

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指最後交易價２４４７０，升３１７點，低水５點，暫

成交１３４３４４張。即月國指期貨最後交易價８８５２，升１０７點，低水７點，暫成交

１９１６７６張。另外，即月科指期貨最後交易價５３５９，升７３點，平水，暫成交

１４５２３６張。

