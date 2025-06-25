即月期指最後交易價２４４７０升３１７點，低水５點

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指最後交易價２４４７０，升３１７點，低水５點，暫
成交１３４３４４張。即月國指期貨最後交易價８８５２，升１０７點，低水７點，暫成交
１９１６７６張。另外，即月科指期貨最後交易價５３５９，升７３點，平水，暫成交
１４５２３６張。
etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情
25/06/2025 16:31
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下一篇新聞︰25/06/2025 15:15 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１４７﹒０升０﹒８點
25/06/2025 09:15 期指高開１５７點報２４３１０，國指期貨升７０點報８８１５
25/06/2025 09:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１４６﹒５升０﹒３點
25/06/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１２５１２７張減７５５１張
25/06/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１６４６１２張減逾四萬四張
25/06/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數９３９２２張，減２４７５１張
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