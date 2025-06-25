【夜期時段】即月期指最新報２４４５４點，跌１６點，低水２１點

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４４７７點，升７點，高水２點

，最新報２４４５４點，跌１６點，低水２１點，合約成交２５５張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８８５８點，升６點，低水１點，最新報８８５２點，無升

跌，低水７點，合約成交９３２張。

