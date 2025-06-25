【夜期時段】即月期指最新報２４４５４點，跌１６點，低水２１點

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４４７７點，升７點，高水２點
，最新報２４４５４點，跌１６點，低水２１點，合約成交２５５張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８８５８點，升６點，低水１點，最新報８８５２點，無升
跌，低水７點，合約成交９３２張。
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25/06/2025 17:20
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25/06/2025 16:31 即月期指最後交易價２４４７０升３１７點，低水５點
25/06/2025 15:15 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１４７﹒０升０﹒８點
25/06/2025 09:15 期指高開１５７點報２４３１０，國指期貨升７０點報８８１５
25/06/2025 09:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１４６﹒５升０﹒３點
25/06/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１２５１２７張減７５５１張
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