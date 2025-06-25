《再戰明天》英倫銀行副總裁發表講話，美國公布耐用品訂單等數據

《經濟通通訊社２５日專訊》英倫銀行副總裁發表講話，及美國公布耐用品訂單等數據，料

為周四（２６日）市場焦點。



＊里奇蒙聯儲總裁發表講話，本港公布進出口數據＊



各國重要經濟活動方面，亞投行第十屆理事會年會舉行，中國總理李強出席並致辭。歐洲理

事會會議舉行（至２７日）。歐洲央行舉行全行委員會線上會議。周四本港時間４：３０ｐｍ，

英倫銀行副總裁布里登發表講話。５：４５ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯通過虛擬方式參與德

意志銀行論壇。晚上６：４５ｐｍ，英倫銀行市場情報與分析主管Ａｎｄｒｅａ Ｒｏｓｅｎ在

該行的中央銀行業務研究中心（ＣＣＢＳ）會議發表講話。７：００ｐｍ，歐洲央行執委施納貝

爾參加一個活動的小組討論；同一時間，英倫銀行總裁貝利在英國商會全球年會發表主旨演講。

８：００ｐｍ，里奇蒙聯儲總裁巴爾金在紐約商業經濟協會發表講話。９：００ｐｍ，克利夫蘭

聯儲總裁哈瑪克在克利夫蘭聯邦儲備銀行主辦的會議上致開幕詞。



數據方面，周四（２６日）４：３０ｐｍ（本港時間．下同），香港公布５月出口，年率升

幅料由１４﹒７％收窄至１１﹒２％；５月進口年率升幅料由１５﹒８％收窄至１１﹒４％；５

月貿易收支料由負１６０億港元收窄至負１２３億港元。８：３０ｐｍ，美國公布第一季ＧＤＰ

價格指數，料由２﹒３％升上３﹒７％；第一季個人消費料由４％降至１﹒２％；５月耐用品訂

單料由下滑６﹒３％改善至升８﹒５％；５月批發庫存月率升幅料由０﹒２％收窄至０﹒１％；

連續申請失業救濟金人數料由１９４﹒５萬升至１９５萬；首次申請失業救濟金人數料由

２４﹒５萬降至２４﹒３萬。１０：００ｐｍ，美國公布５月成屋待完成銷售，月率料維持不變

。１１：００ｐｍ，美國公布６月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由負３惡化至負４。



在本港，明日公布業績的公司有：其士國際（０００２５）、遠東發展（０００３５）、結

好控股（０００６４）、進智公共交通（０００７７）、大昌集團（０００８８）、冠亞商業集

團（００１０４）、漢國置業（００１６０）、建業實業（００２１６）、新世紀集團

（００２３４）、迪臣發展國際（００２６２）、莊士中國（００２９８）、冠忠巴士集團

（００３０６）、六福集團（００５９０）、專業旅運（０１２３５）、毛記葵涌

（０１７１６）、莊臣控股（０１９５５）、澳至尊（０２０３１）、萬景控股（０２１９３）

、維珍妮（０２１９９）、本間高爾夫（０６８５８）等。（ｗａ）

