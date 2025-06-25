《日入而息》富衛傳引入兩基投籌３９億，順豐傳配股發債籌４４億

《今天重點》

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順豐（０６９３６）據報擬通過配股及發可轉債，集資最多近４４億元

傳富衛引入中東主權基金及日本險企兩基投，籌３９億

聖貝拉（０２５０８）暗盤收高逾２２％，每手賺７３５元；傳聖貝拉公開發售超購１８０倍，

國際配售超購１５倍

穎通控股（０６８８３）暗盤潛水逾２％，每手蝕７０元

周六福（０６１６８）暗盤收高近１３％，每手賺３１０元

證監會截至５月港股通累計淨資金流入突破４﹒３５萬億元；證監會上年度扭虧錄盈餘２﹒４億

元

港鐵（０００６６）金澤培將於今年底退任，楊美珍接任行政總裁

港燈（０２６３８）下調７月燃料調整費，淨電費較年初減少４﹒２％

官媒批美國布局穩定幣，或成收割別國貨幣主權「鐮刀」；券商聞風出動，調研上市公司，表列

穩定幣概念Ａ股；ＩＭＦ李波稱穩定幣或成非常高效支付手段，各國需監管

特朗普指ＣＮＮ與紐時抹黑，強調伊朗核設施已被全毀；特朗普突然宣稱中國現在可繼續購買伊

朗石油

美國６月消費者信心意外下滑，家庭對經濟前景憂慮升；鮑威爾政策立場未變，押注降息的美債

投資者恐落空；紐約聯儲行行長：維持利率不變完全合適；債王格羅斯稱美債將迎來小熊市，美

股則邁向小牛市；高盛回購交易全球主管：美元恐加速下滑；保德信指市場反應平靜，穩健基本

面允央行推寬鬆政策

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《即日市況》

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恒指創三個月新高收升２９７點報２４４７４，地產、中資金融活躍

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《深滬股市》

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滬綜指三連升，收報３４５５點年內新高，金融股大漲

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《美元匯價》

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數據疲軟及以伊停火，美匯跌至９７﹒３０

歐元最新報１﹒１６００╱０２，日圓最新報１４５﹒６１╱６３

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《公司業績》

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中國動向（０３８１８）全年虧轉盈２﹒１億人幣，連特息派１﹒０６分人幣

ＧＣ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ（０１４８９）全年盈轉虧５３４７萬，不派息

醫渡科技（０２１５８）全年虧損收窄至１﹒２億人幣，不派息

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《公司資訊》

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鎂伽據報最快今年來港上市，擬籌逾２３億元

傳聖貝拉（０２５０８）公開發售超購１８０倍，國際配售超購１５倍

曹操出行（０２６４３）未能收復招股價，收低１４％每手蝕５９４元

香江電器（０２６１９）首掛開低７％每手蝕逾兩百，超購逾８５０倍；收低１２％，每手蝕３

４０元

威勝控股（０３３９３）獲主席增持３０萬股，持股升至５４﹒１２％

中信國際電訊（０１８８３）參與上海世界移動通信大會

陽光油砂（０２０１２）與債權人訂立債轉股協議

小米（０１８１０）ＡＩ眼鏡將於明晚面世，小米ＹＵ７同日上市；小米汽車ＹＵ７用戶留資量

達ＳＵ７同期三倍

國泰君安國際（０１７８８）獲香港證監會批准提供虛擬資產交易服務

菜鳥集運６月香港累計註冊用戶增９５％，登香港Ａｐｐ生活榜首位

恒生（０００１１）破紀錄資金淨流入及低息利消費，維持今年港經濟增２﹒５％

東亞銀行（０００２３）以近１２億向ＣａｉｘａＢａｎｋ購入貸款中承貸額及權利

港燈（０２６３８）下調７月燃料調整費，淨電費較年初減少４﹒２％

傳泡泡瑪特（０９９９２）正籌備進軍小家電市場

Ｍｅｔａｌｓ Ｘ對綠科（００１９５）提部分要約收購，為股東提供溢價套現機會

中國稀土（００７６９）今日下午起暫停買賣，待刊發內幕消息公告

上汽、寧德時代（０３７５０）在滬設動力系統公司，註冊資本五千萬

對保交樓項目預售資金監管不力，招行（０３９６８）福州分行被通報

東風集團（００４８９）與日產成立合資公司，拓汽車出口業務

港鐵（０００６６）金澤培將於今年底退任，楊美珍接任行政總裁

先瑞達醫療（０６６６９）外周高壓球囊擴張導管註冊申請獲藥監局批准

比亞迪（０１２１１）傳放緩生產和產能擴張計劃，部分工廠產量至少減三分之一

滔搏（０６１１０）首財季零售及批發業務總銷售金額按年錄中單位數下跌

中集集團（０２０３９）已設中東總部，與海灣六國拓戰略合作機會

Ｂｏｓｓ直聘（０２０７６）現金流充足，發行新股目標提高港股流動性

小鵬（０９８６８）唐志坤稱零公里二手車出口擾亂當地價格秩序，海外政府正設限

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《中國要聞》

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習近平據悉將缺席金磚國家峰會

上合組織國防部長會議今舉行，董軍將晤印俄防長

何立峰河北調研稱續推動消費品以舊換新政策落地見效

順豐快遞暫時拒收充電寶等純電池類物品；深圳等內地機場禁帶出事羅馬仕、安克移動電源上機

大連、深圳等９０地入選普惠金融發展示範區

財政部指５月銷售彩票逾５７０億，同比增１９﹒８％；北京首５月工業增加值增６﹒８％，高

於全國平均水平

上海等８地成外商投資企業境內投資信息報告首批試點；上海構建世界級海洋新興產業創新生態

廣東支持更多民間資本項目發行基礎設施ＲＥＩＴｓ

人行１５６３億逆回購利率持平，淨投放２０９０億；潘功勝首提「穩定幣」，中國數字金融政

策料將轉向

李強晤范明政稱中越應緊密團結，加強戰略溝通合作；李強稱二季度指標向好，有信心保持經濟

較快增長；保護主義措施正大幅上升，跨境投資波動下行；國際經貿格局正深刻變化，新興貿易

逆勢增長

國台辦轟台灣限制對華為出口，卑劣配合美國打壓陸企

華晨寶馬楊武稱若按中國司機習慣設計歐洲自動駕駛，恐致交通混亂

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《寶島快訊》

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台股收升１％，報２２４３０﹒６１點

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《大國博弈》

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中美局勢緩和，中投據報撤１０億美元私募股權出售計劃

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《國際要聞》

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金磚國家主張在中東建立無核武區

特朗普指ＣＮＮ與紐時抹黑，強調伊朗核設施已被全毀；特朗普突然宣稱中國現在可繼續購買伊

朗石油

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《外圍經濟》

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日本央行公布會議紀要，委員普遍認為通脹高於預期

韓國希望再次落空，ＭＳＣＩ維持其新興市場地位不變

澳洲５月ＣＰＩ按年上漲２﹒１％，較預期低

美國６月消費者信心意外下滑，家庭對經濟前景憂慮升；鮑威爾政策立場未變，押注降息的美債

投資者恐落空；紐約聯儲行行長：維持利率不變完全合適；債王格羅斯稱美債將迎來小熊市，美

股則邁向小牛市；高盛回購交易全球主管：美元恐加速下滑；保德信指市場反應平靜，穩健基本

面允央行推寬鬆政策

官媒批美國布局穩定幣，或成收割別國貨幣主權「鐮刀」；券商聞風出動，調研上市公司，表列

穩定幣概念Ａ股；ＩＭＦ李波稱穩定幣或成非常高效支付手段，各國需監管

特斯拉５月份歐洲銷售下跌，連續５個月下跌

監管機構指波音因培訓不足引發７３７ Ｍａｘ事故

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《其他消息》

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天文台下午２時２０分發出一號戒備信號

專家籲盡快在香港推離岸人民幣穩定幣，完善國際化路徑

許正宇在京出席亞投行理事會年會，支持落實ＩＳＳＢ標準

丘應樺在巴黎出席中國論壇，推廣香港優勢；證監會與沙特資本市場管理局高層在香港會晤

證監會截至５月港股通累計淨資金流入突破４﹒３５萬億元；證監會上年度扭虧錄盈餘２﹒４億

元

陳茂波參訪天津高新技術開發區，探討津港創業及中東北非經貿機遇；立法會舉行前廳交流會，

孫東稱按夏寶龍指示加緊推動河套發展

行會通過立法會選舉選區分界，河套區劃入新界北選區

孫玉菡稱高才通續期情況理想，強制舉報者指南將推出

陳美寶稱修訂低空經濟法例料７月實施，研建統一平台共享低空數據

入境處明日起擴展ｅ－道服務至符合資格中國護照持有人

國民警衞傳結業將遣散二千員工，業界指僱主退休光榮結業

大班餅店結業，工會接２００員工求助欠薪等涉款３８００萬元

富達國際指４５％亞太區投資者擬增股票投資，美股資金流向中港股

日出康城首都一單位拆主力牆，室內設計師及承建商共罰款２６萬元

原由南岸集團持有澳門十三酒店據報４億元易手，較開價低逾八成

積金評級６月ＭＰＦ人均暫賺２３００元，總資產新高

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