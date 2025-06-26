《外圍焦點》美聯儲官員發表講話，美國公布耐用品訂單等數據

《經濟通通訊社２６日專訊》市場憧憬以色列與伊朗的停火協議進展，標普５００指數與納

指昨日（２５日）雙雙逼近歷史高位。道指收市跌１０６﹒５９點或０﹒２５％，報

４２９８２﹒４３點；標普５００指數基本持平，微跌０﹒０２點，報６０９２﹒１６點；納指

升６１﹒０２點或０﹒３１％，報１９９７３﹒５５點。港股方面，恆生指數收市報２４３２５

，跌１４９點或０﹒６％，成交２６１７億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚６：４５ｐｍ，英倫銀行市場情報與分析主管

Ａｎｄｒｅａ Ｒｏｓｅｎ在該行的中央銀行業務研究中心（ＣＣＢＳ）會議發表講話。

７：００ｐｍ，歐洲央行執委施納貝爾參加一個活動的小組討論；同一時間，英倫銀行總裁貝利

在英國商會全球年會發表主旨演講。８：００ｐｍ，里奇蒙聯儲總裁巴爾金在紐約商業經濟協會

發表講話。９：００ｐｍ，克利夫蘭聯儲總裁哈瑪克在克利夫蘭聯邦儲備銀行主辦的會議上致開

幕詞。２７日凌晨１：１５ａｍ，美聯儲理事巴爾在克利夫蘭聯邦儲備銀行主辦的會議上發表講

話。２：３０ａｍ，歐洲央行總裁拉加德發表講話。



數據方面，今晚８：３０ｐｍ，美國公布第一季ＧＤＰ價格指數，料由２﹒３％升上

３﹒７％；第一季個人消費料由４％降至１﹒２％；５月耐用品訂單料由下滑６﹒３％改善至升

８﹒５％；５月批發庫存月率升幅料維持於０﹒２％；連續申請失業救濟金人數料由１９４﹒５

萬升至１９５萬；首次申請失業救濟金人數料由２４﹒５萬降至２４﹒３萬。１０：００ｐｍ，

美國公布５月成屋待完成銷售，月率料由下滑６﹒３％改善至升０﹒１％。１１：００ｐｍ，美

國公布６月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由負３惡化至負５。



在美國，今日公布業績的公司有：耐克（ＵＳ﹒ＮＫＥ）等。（ｗａ）

