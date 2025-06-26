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期貨新聞

26/06/2025 09:15

期指低開１７１點報２４２９９，國指期貨跌５４點報８７９８

　　《經濟通通訊社２６日專訊》期指低開１７１點報２４２９９，國指期貨低開５４點報
８７９８，科指期貨低開４４點報５３１５。

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